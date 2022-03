OM : Ce que les groupes de supporters (en colère) ont dit à Longoria !

Le président de l’Olympique de Marseille s’est entretenu hier soir pendant plus d’une heure avec les groupes de supporters au stade Vélodrome. En substance, il ont fait savoir au dirigeant espagnol qu’il étant temps de réagir face à la crise que traverse le club marseillais.

Ce mardi soir au stade Vélodrome, Pablo Longoria a rencontré les groupes de supporters avec qui il a pu échanger pendant plus d’une heure. Ces derniers lui ont fait passer plusieurs messages concernant notamment la gestion de l’entraineur Jorge Sampaoli. Alors que l’OM a perdu 22 points à domicile cette saison un sentiment de colère se fait clairement sentir.

RMC Sport a pu recueillir certains des messages passés à Pablo Longoria lors de cette réunion. En voici quelques extraits :

Concernant Jorge Sampaoli

« Vous avez fait le maximum pour qu’on ait des recrues de qualité, votre rôle est aussi de secouer l’entraineur s’il le faut », ont indiqué les supporters à Longoria

Sur le cas Milik :

« On a l’un des meilleurs attaquants d’Europe et on est en train de le dégouter », ont expliqué les supporters dans des propos rapporté par RMC Sport

Sur le cas Steve Mandanda

« On ne peut pas traiter ainsi une légende de l’OM, le club n’a pas été honnête envers Mandanda », ont regretté les supporters

Sur le prochain match au vélodrome contre Nice :

Les groupes ont prévenu le président de l’OM l’ambiance risquait d’être électrique au vélodrome face à l’OGN Nice s’il n’y avait pas une prise de conscience, et une victoire, dès dimanche à Brest.