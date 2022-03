OM : Cet ancien joueur demande aux Marseillais d’aller taper à la porte de Sampaoli !

Ancien attaquant de l‘Olympique de Marseille, Marc Libbra demande aux joueurs d’aller voir Jorge Sampaoli pour lui « dire d’arrêter les bêtises » !

Ces derniers jours, le journal L’Equipe a fait état d’un mal être dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Certains joueurs ne comprendraient pas les choix de Jorge Sampaoli et notamment sur l’aspect offensif.

S’il n’y a pas de joueurs assez costauds pour aller taper à la porte du coach pour lui dire d’arrêter les bêtises… — Libbra

Composition différente à chaque match, incohérence tactique et gestion du vestiaire discutable… Le quotidien sportif affirmait que des joueurs auraient en tête l’idée d’aller voir le coach afin de discuter avec lui sur ses choix.

A LIRE AUSSI : OM : « Sampaoli veut faire du Guardiola… »

C’est également ce que réclame Marc Libbra. Ancien attaquant de l’OM et désormais consultant sur Europe 1, il explique ne pas comprendre les choix de Sampaoli mais demande aux joueurs d’aller taper du poing sur la table !

« Je pense que malheureusement, les joueurs n’arrivent pas à assimiler ce qu’il se passe. A un moment donné, il faut que les joueurs se réveillent. Dénaturer, c’est sortir du cadre footballistique. S’il n’y a pas de joueurs assez costauds pour aller taper à la porte du coach pour lui dire d’arrêter les bêtises. Si ces joueurs veulent jouer à l’OM, ils doivent taper du poing sur la table. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Vous pensez que Rongier a pris du plaisir ? Que Payet a pris du plaisir ? Et on ne sait même pas quel est le vrai poste de Gerson. On ne l’a jamais vu jouer à son poste. Il faut arrêter les bêtises » Marc Libbra – Source : Europe 1

OM : Milik charge Sampaoli sur son temps de jeu !

Arek Milik a été au micro de Prime Vidéo juste après le match… L’attaquant marseillais a répondu aux questions de Thierry Henry sur son match. Le Polonais n’a pas compris la gestion de son coach sur ces derniers matchs… Après avoir fait le déplacement à Qarabag sans être titulaire, Milik n’a pas apprécié le fait de ne pas enchaîner les rencontres et ne pas avoir de rythme.

« Si je joue mal, je joue mal. Ma performance me concerne avant tout. L’équipe va au-delà de mon cas personnel. On n’était pas dans notre meilleure forme. Marseille ce n’est pas moi. Ce n’est bien sûr pas toujours facile pour moi, on change de système souvent. En 4-4-2 contre Clermont (0-1), en 4-3-3 ce soir. Sur les 2 derniers matchs je n’ai pas joué, mais pour moi, c’est très important le rythme. Quand je joue plus, tous les trois jours, je me sens mieux. Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas… C’est quelque chose qui peut vous manquer. Le coach décide, je respecte sa décision, à moi d’être le plus performant possible » Arek Milik – Source : Prime Video (06/03/22)

OM : La très mauvaise opération d’un Marseille impuissant ! Sampaoli,Milik, Luan Peres…

Replay du debrief de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco à retrouver ci-dessous avec Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et notre invité, l’agent de joueur Cyril Astier.