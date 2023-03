OM : « Ce que propose Tudor dans son système, ça ne colle pas à Guendouzi »

Apparu dans 24 matches sur 26 de Ligue 1, dont 19 fois titularisé, Matteo Guendouzi est un cadre de l’Olympique de Marseille. Appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, depuis son statut à complètement changé. Dans l’émission DébatFootMarseille lundi, Jean-Charles de Bono, consultant FCM, s’interroge sur sa place dans l’équipe.

Il a perdu de sa ferveur et de sa qualité

Matteo Guendouzi est un des joueurs les plus importants de l’Olympique de Marseille. Il a su se faire sa place dans l’équipe de Jorge Sampaoli dès son arrivée, pendant l’été 2021, en provenance d’Arsenal. Sous Igor Tudor, il a été 19 fois titularisé et à joué pratiquement tous les matches, soit 24 sur 26. Grâce à ses prestations et son leadership dans le vestiaire, il a même été appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde.

Sa place est aujourd’hui remise en question. Lors du mercato hivernal, un potentiel départ était d’actualité. Le joueur a cependant refusé toute discussion et a fermé les portes à un départ en expliquant vouloir se concentrer sur sa fin de saison à Marseille.

En 2023, sur 10 matches de championnat, il a été trois fois remplaçant et a été sorti trois fois à la mi-temps. Depuis que l’entraîneur a décidé de prendre un tournant plus offensif, le poste de Guendouzi a pratiquement disparu. Il joue milieu offensif ou devant la défense dans un milieu à deux, ce qui est trop restrictif pour lui. Un départ cet été est donc presque inéluctable.

Il est en déséquilibre dans le jeu marseillais

“L’OM a déjà su travailler sur ce problème Guendouzi puisqu’on en parlait déjà au mois de décembre sur le marché hivernal. La problématique pour le joueur en lui-même c’est qu’aujourd’hui il a perdu de sa ferveur, de sa qualité et sûrement sa place en équipe de France. Je ne suis pas sûr que Guendouzi ait sa place dans la liste de Deschamps. Un gars qui a fait la coupe du monde, qui fait partie de l’effectif, qui se fait éliminer en finale, qui se retrouve remplaçant de l’Olympique de Marseille et qui sort au bout de 45 minutes ça fait cogiter et ça énerve le joueur. On connait le caractère de Guendouzi, c’est un joueur qui a besoin de grinta, de se défouler sur un terrain et ça il ne l’accepte pas. Et même quand il ne l’accepte pas il essaie de faire du mieux possible, mais malheureusement dans un poste et un rôle qui ne lui convient pas du tout. Il est en déséquilibre dans le jeu marseillais. Peut-être qu’ailleurs ce serait mieux, mais à l’OM aujourd’hui avec ce que propose Tudor dans son système, ça ne colle pas à l’image de Guendouzi.” Jean-Charles de Bono – Source : DebatFootMarseille (06/03/23)

