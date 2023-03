OM : Pour De Bono, c’est 3 points face à cette équipe de Ligue 1 !

Après 26 journées l’OM est deuxième de Ligue 1 avec 4 points d’avance sur Monaco et Lens. Dans le DFM notre consultant Jean-Charles de Bono analyse les futurs adversaires de l’OM, dont le Stade de Reims que l’OM affrontera le 19 mars, à l’extérieur.

Avec 55 points l’OM est deuxième de Ligue 1 avec une marge de 4 points sur ses poursuivants Monaco et Lens. Sur les 12 journées restantes l’OM devra affronter des équipes piégeuses comme Reims, Lorient, Lyon, Lens, Lille à l’extérieur. Mais aussi, à domicile, des clubs qui jouent le maintien comme Strasbourg, Troyes, Auxerre, Angers, Brest.

A domicile Reims doit faire le jeu

»Je ne suis pas sûr que Reims à domicile soit aussi efficace face aux grosses équipes, qu’à l’extérieur. Je pense qu’à l’extérieur ils sont beaucoup plus libérés pour jouer avec un jeu parfois en contre. A domicile, il va falloir faire un petit peu le jeu, puisqu’ils ont montré des victoires à l’extérieur. D’ailleurs ils ont eu des difficultés face à Ajaccio. Ils ont gagné 1-0 à la 95ème minute. Ils enchainent difficilement à domicile. Alors qu’à l’extérieur, leurs adversaires sont obligés de sortir pour aller chercher la victoire. Donc ça leur laisse des possibilités par leurs deux attaquants d’avoir des actions plus franches et plus réelles. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)