OM : Ce que reproche Gattuso à son groupe

Alors qu’il était plutôt élogieux à leur égard en arrivant à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso semble se rendre compte que ses joueurs ne suivent pas la cadence qu’il veut mettre en place.

Gennaro Gattuso a commencé à taper du poing sur la table comme l’expliquait L’Equipe ce lundi. L’entraînement a repris après la contre-performance à Strasbourg dans une ambiance sombre et pesante alors que le positivisme régnait depuis l’arrivée de l’Italien.

Le quotidien sportif reprend ce même sujet ce mercredi, expliquant qu’il reproche à ses joueurs leur « manque de virilité ». Comprenons ici un manque de caractère des Marseillais qui ne parviennent pas à mettre les ingrédients nécessaires pour prendre des points en championnat.

Un « vestiaire de puta madre », vraiment?

« Je suis très content de ce vestiaire, je vais le dire un peu vulgairement: c’est un vestiaire de ‘puta madre’ (un ‘putain de bon vestiaire’, ndlr). Avec des joueurs qui se donnent toujours à fond et qui ont un très bon état d’esprit même dans une période difficile où on a perdu des joueurs très importants. C’est une équipe qui travaille avec le cœur et pour moi c’est fondamental, je suis très fier d’eux. », avait déclaré Gattuso en conférence de presse après la première rencontre face à Athènes après la victoire sur le score de 2-0. Les choses ont vraisemblablement changées.

L’un des seuls joueurs sauvé à ce sujet par le coach italien semble être Samuel Gigot qui a manqué face à Strasbourg. L’ancien défenseur de Moscou était suspendu en Ligue 1 pour avoir reçu 3 cartons jaune en 7 rencontres. Il devrait être titulaire face à l’Ajax ce jeudi soir et même porté le brassard de capitaine, gage de la confiance donnée par le coach.