OM : Ce que Riolo attend de De Zerbi la saison prochaine !

La saison prochaine s’annonce cruciale pour Roberto De Zerbi et son projet de jeu à l’OM. C’est en tout cas l’avis du journaliste Daniel Riolo, qui estime que le technicien italien devra franchir un cap pour imposer son style à Marseille.

« On attend l’année prochaine pour le jeu de Roberto De Zerbi ? C’est l’idée », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

Selon Riolo, le jeu marseillais a été en dents de scie cette saison. Après un début de saison marqué par des difficultés à mettre en place le style de jeu voulu par De Zerbi, une bonne série avait permis à l’équipe de retrouver des principes de jeu plus affirmés, notamment avec les fameuses sorties de balle caractéristiques du coach italien. Cependant, cette dynamique n’a pas duré. « Au début de saison, on avait mis du temps à voir le De Zerbi Ball. Après, il y a eu une bonne série avec un schéma de jeu qui commençait à ressortir, avec les fameuses sorties de balle à la De Zerbi », a rappelé le journaliste.

Un mercato déterminant

Pour Daniel Riolo, le prochain mercato devrait permettre à De Zerbi de renforcer son effectif afin de mieux asseoir ses principes de jeu. Les recrutements hivernaux n’ont pas permis de stabiliser le style de jeu, comme il le souligne : « Quand les nouveaux joueurs sont arrivés en janvier, on a essayé un nouveau schéma avec un positionnement pour certains joueurs qui pouvait sembler curieux. Et puis la fin de saison, on l’a terminée de façon différente, en changeant à nouveau de positions pour certains joueurs », a-t-il poursuivi.

Trophées UNFP (OM) : La seule éclaircie se nomme Gouiri… – https://t.co/WegXYVe5Me — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 11, 2025



Alors que l’OM s’est qualifié pour la Ligue des champions, De Zerbi dispose désormais d’un été pour peaufiner son projet. Pour Riolo, la saison prochaine sera celle de la confirmation : « Ce n’est pas forcément l’identité de jeu qui ressort. On attendra plus l’année prochaine et une deuxième saison de l’entraîneur, avec une équipe qui sera renforcée », a-t-il conclu.