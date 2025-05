Pourquoi l’OM doit (vraiment) finir 2ème !

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions après sa victoire au Havre (1-3), l’Olympique de Marseille a accompli son objectif et pourrait même s’offrir un match prestigieux pour le gain d’un trophée…

En effet, si l’OM s’impose contre Rennes, assure sa deuxième place, et que le PSG s’impose en finale de Coupe de France face à Reims, il affrontera le club parisien en finale du Trophée des champions. Un rendez-vous qui serait loin d’être anodin pour l’OM qui n’a plus soulevé de trophée depuis plus d’une décennie…

Une perspective de trophée à ne pas négliger !

Au-delà de l’immense satisfaction d’avoir enfin validé sa qualification pour la Ligue des champions ce samedi soir, l’OM peut donc entrevoir une autre perspective stimulante : celle d’une finale face au Paris Saint-Germain pour le Trophée des champions. Bien que ce ne soit pas la plus prestigieuse des compétitions, ce match reste une occasion réelle de soulever un trophée, ce qui n’est plus arrivé au club depuis 2012 et la victoire en Coupe de la Ligue aux dépens de Lyon sur un but de Brandao dans les prolongations…

Amine Gouiri 🇩🇿 veut absolument finir second pour jouer le trophée des Champions face au PSG cet été 🏆🇫🇷 🗞 TikTok : cmarseillebebeoff#TeamOM #HACOM pic.twitter.com/eMzG2LkvvD — Fan OM (@fan______om) May 11, 2025

Treize ans après son dernier titre, l’OM tient donc peut-être là une opportunité précieuse de renouer avec la victoire dans une finale. Une motivation de taille au moment d’aborder la dernière journée contre le Stade Rennais, au-delà même des enjeux économiques non négligeables de terminer le plus haut possible. Car à la clé, c’est aussi la possibilité de disputer, et pourquoi pas de remporter, un trophée qui manque cruellement au palmarès marseillais et qui mettrait du baume au cœur à l’ensemble du peuple bleu et blanc.

