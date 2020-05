OM : Ce qui a convaincu Villas-Boas de rester…

Alors que son départ semblait encore l’hypothèse la plus probable, André Villas-Boas a finalement décidé de rester une saison de plus à l’OM…

Suite à l’information publiée lundi en fin d’après-midi par l’Equipe, l’OM a confirmé le choix de Villas-Boas. Le coach portugais a décidé de relever le challenge et de diriger l’équipe qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. AVB a tout d’abord été convaincu par ses joueurs, mais aussi par certaines garanties données par Eyraud mais aussi par McCourt…

Les joueurs ont demandé à Villas-Boas de rester…

Alors qu’il avait lié son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a changé d’avis. Il faut dire que son ancien directeur sportif lui a demandé de rester. Mais ce qui a fait basculer la décision d’AVB serait surtout les messages de ses joueurs. En effet, selon RMC, « la plupart des membres de l’effectif marseillais ont fortement demandé au coach de rester dans la cité phocéenne. Après avoir longuement hésité, AVB ne se voyait pas ces dernières heures abandonner ses joueurs sur un sentiment d’inachevé, après l’arrêt de la saison. » Un des joueurs marseillais a même confié à la radio : « On lui a tous dit qu’on l’aimait, qu’on voulait continuer avec lui. On ne l’a pas supplié mais presque (rires) ».

Des garanties sur le mercato

Autre élément, et pas des moindres, Villas-Boas a reçu des garanties. Le président Eyraud lui aurait clairement fait savoir que son équipe ne serait pas démantelée, et qu’il n’y aurait pas de soldes cet été. Malgré plusieurs ventes à venir, AVB aurait des certitudes sur la construction de son équipe.

De plus, RMC explique que le coach portugais serait consulté concernant les recrutements à venir du super directeur sportif (head of football) et du head of business. Enfin, McCourt aurait fait savoir à son coach qu’il comptait sur lui. Suffisant pour faire changer d’avis l’ancien entraîneur de Chelsea, par contre ce dernier n’aurait pas accepter de prolonger son contrat qui se termine en juin 2021…