OM – Riolo fracasse Eyraud : « C’est un gag, on nage en plein délire »

Jacques Henri Eyraud a publié un communiqué sur Linkedin pour expliquer son choix de recruter un « Head of Football » et un « Head of Business ». Pour le journaliste de RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille « nage en plein délire » et ne respecte pas la culture du club et de la ville.

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec Jacques Henri Eyraud et son communiqué publié sur le réseau social Linkedin.

A un moment il faut respecter la culture d’un pays, d’une ville — Riolo

« La base quand tu diriges un club de football c’est de respecter sa tradition culturelle. Marseille c’est pas les Etats-Unis. Tu n’arrives pas comme ça sur un réseaux social, genre limite, tout le monde peut envoyer son CV pour diriger l’OM peu importe d’où il vient. Ça peut finir comme à Bordeaux où c’est un supporter du PSG qui dirige le club. On est en plein gag. Et avec ses anglicismes, si j’étais supporter de l’OM, je lui dirai : « Mais barres-toi avec tes head of football, Mais de quoi tu es entrain de me parler ! ». A un moment, il faut respecter la culture d’un pays, d’une ville. Tu ne peux pas faire un football hors-sol où tu nommes des gens sans attache. Limite si je suis supporter de l’OM je demande un contrôle du passeport au directeur of football, je ne veux pas me retrouver comme à Bordeaux avec au club 20 personnes qui la semaine dernière étaient supporters du PSG. Ça c’est le football de Jacques-Henri Eyraud, c’est le football moderne à l’américaine ? Non mais on délire ou quoi ? » Daniel Riolo – Source : RMC Sport