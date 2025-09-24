OM : Ce qui a impressionné Jean Pierre Papin !

L’Olympique de Marseille a créé la sensation dimanche soir en s’imposant 1-0 face au Paris Saint-Germain au Vélodrome. Ce succès rare dans le Classique a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de Jean-Pierre Papin, invité de RMC Sport. L’ancien Ballon d’Or 1991, figure emblématique de l’OM, n’a pas caché son enthousiasme après la prestation marseillaise.

« Je me suis régalé. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu l’OM jouer de cette manière, avec autant d’envie, d’impact, de sérieux, de physique. J’ai été très impressionné par quelques joueurs », a déclaré Jean-Pierre Papin sur RMC Sport.

Papin impressionné par l’envie et l’impact de l’OM

L’ancien capitaine olympien a tenu à souligner l’attitude de Mason Greenwood, buteur décisif dans ce choc : « J’ai vu Greenwood faire des choses qu’il n’avait pas l’habitude de faire. J’ai vu une équipe très solide défensivement. Elle a montré l’envie d’aller chercher les Parisiens très haut. Ça veut dire que le coach avait bien analysé la chose. »

Un discours qui confirme les progrès affichés par l’équipe de Roberto De Zerbi, capable de rivaliser physiquement et tactiquement avec le PSG.

Une seconde période plus difficile mais des remplaçants décisifs

Jean-Pierre Papin a également reconnu que la deuxième mi-temps avait été plus compliquée pour les Marseillais : « Ça a été 45 minutes très longues. Mais cette équipe de Marseille n’a rien lâché dans tous les compartiments. »

L’ancien attaquant a tenu à féliciter les joueurs entrés en cours de match, essentiels pour conserver ce court avantage : « Ce n’est pas facile de rentrer dans un match pareil… C’est un soulagement pour tout le monde. Pour les joueurs, parce que ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas battu le PSG. »

Avec cette victoire, l’OM relance non seulement sa saison mais s’offre aussi une énorme bouffée d’oxygène face à son grand rival. Une soirée que Papin comme les supporters marseillais n’oublieront pas de sitôt.