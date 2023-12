OM : Ce qui inquiète Gattuso sur cette fin d’année !

Après la victoire de l’OM contre Rennes ce dimanche soir au stade Vélodrome à l’occasion du match de clôture de la 15e journée de Ligue 1, le coach Gattuso a souligné les petits pépins physiques de son effectif, qui va devoir enchainer les matches.

Gennaro Gattuso a sorti par exemple Jonathan Clauss dès la mi-temps, il aurait aussi fait souffler Kondogbia s’il avait pu. « Clauss sorti à la pause, c’est un choix. Jordan Veretout a reçu un coup jeudi à la cheville, et il avait encore une gêne hier (samedi), il a pris des anti-inflammatoires, il n’était pas à 100 % pour le match de ce soir… Nous avons encore cinq matches en 17 jours. Lodi a les adducteurs qui sifflent, il a serré les dents. Kondogbia, si j’avais eu le luxe de le sortir à la pause, je l’aurais fait. Mais humainement, je suis heureux de pouvoir compter sur des joueurs aussi impliqués, avec des valeurs, une flamme intérieure. » La blessure de Correa et le carton rouge récolté par Ndiaye ne vont pas arranger ses affaires, seul bonne nouvelle à l’horizon concernant l’effectif de l’OM, le retour de Pape Gueye en fin de semaine après 4 mois de suspension.

Le joueur de l’Olympique de Marseille Amine Harit est très satisfait de la performance de l’OM contre Rennes ce dimanche soir. C’est ce qu’il a confié au micro de Prime juste après la rencontre

« On va tout retenir ce soir, on a fait un match abouti. Peu importe la manière ce soir il fallait prendre des points avec une victoire et pas un match nul.On retrouve de la confiance dans nos mouvements, un peu plus de maîtrise que dans les matchs précédents Je suis vraiment très très content de la performance de l’équipe ce soir. Je pense que c’est notre meilleur match en championnat depuis le début de la saison. contre une très très belle équipe de Rennes et de très beaux joueurs. On va s’appuyer sur ce match là pour préparer les prochains rendez vous et celui de mercredi (ndrl, contre Lyon) en particulier .. », a ainsi déclaré Amine Harit au micro de Prime Video