OM – Rennes (2-0) : Marseille va chercher une victoire importante !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Rennes (2-0) ce dimanche à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Aubameyang sur penalty et Ounahi sont les buteurs du soir…

OM 2 0 Rennes Aubameyang (sp) 8′ Ounahi 65′



Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Kondogbia Ounahi

Sarr Harit Correa

Aubameyang

Le Match :

Gennaro Gattuso a aligné quasiment la même équipe que face à l’Ajax, à l’exception de Correa qui, blessé, est remplacé par Ndiaye, et Veretout remplacé par Ounahi. L’OM presse dès le début du match, la première occasion franche par d’un une-deux côté gauche avec Ndiaye qui se se fait tacler dans la surface, penalty indiscutable. Aubameyang prend ses responsabilités, contre pied parfait, Mandanda ne peut rien faire (1-0 /8′). Harit fait une belle sortie de balle, il élimine deux joueurs, mais tente de trouver tout de suite Ndiaye en profondeur, il avait le temps d’avancer. Dans la foulée, Gigot se fait trop facilement éliminer par Terrier, qui frappe juste dessus (15′). L’OM joue vite vers l’avant, il réussi son contrôle mais se faire reprendre, Harit attend trop et Ounahi écrase trop sa frappe (19′). Ndiaye est trouvé en profondeur, mais Mandanda sort bien (20′). L’OM du mal à sortir le ballon, Rennes s’approche trop facilement. 1-0 à la mi-temps, l’OM n’a pas du tout maitrisé !

Clauss, fatigué, laisse sa place à Murillo dès cette reprise de seconde mi-temps. L’OM a plus la balle mais n’arrive pas à l’utiliser… Aubameyang rate une occasion en glissant, sur un bon centre d’Ounahi. Le match se joue dans un faux rythme, Wooh tacle à retardement sur Kondogbia, carton rouge direct. Ounahi fait un festival en partant du côté droit, il efface plusieurs plots rennais et envoie une grosse frappe flottante sur laquelle Mandanda ne peut rien faire (2-0 / 65′). L’OM attaque pour le 3-0, Ndiaye entre dans la surface, il tente de frapper et ne maitrise pas son geste, rouge direct aussi (68′) ! Balerdi et Vitinha replace Sarr et Aubameyang, cela ressemble à un 3-4-2… C’est chaud dans la surface de l’OM, Rennes n’y arrive pas (73′). Murillo est trouvé en profondeur, il sert parfaitement Harit en retrait qui marque le 3-0, refusé par la VAR pour un hors jeu de Murillo (78′). Kalimuendo envoie une frappe qui frôle le cadre (79′). Cuup franc pour Rennes, Vitinha dévie vers son but, Lopez est obligé de sortir une claquette (82′). Veretout remplace Harit, qui a encore été très inconstant (86′). Gouiri balance deux frappes largement au dessus… L’OM s’impose sans briller, mais l’essentiel est vraiment comptable !