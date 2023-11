OM : Ce qu’il faut pour que le duo Benatia et Longoria fonctionne

Interrogé au sujet de l’arrivée imminente de Mehdi Benatia à l’Olympique de Marseille, Jérôme Rothen a expliqué qu’il fallait une confiance absolue entre lui et Pablo Longoria.

Pablo Longoria a pris la présidence de l’OM après avoir été son directeur sportif. Le dirigeant espagnol a le football dans l’âme et aime aussi participer aux recrutements. Mehdi Benatia devrait venir épauler l’ancien de la Juventus afin de palier le départ de Javier Ribalta et celui de David Friio. Pour Jérôme Rothen, la cohabitation entre les deux hommes doit être faite avec de la confiance mais surtout, le président de l’OM doit changer de cap. Pour le consultant de RMC, il doit lui céder des choses dans le domaine sportif.

Il va falloir que Longoria lâche beaucoup de choses et qu’il fasse confiance

« On va voir la cohabitation avec Pablo Longoria. Pablo Longoria, il est président, mais avant tout, il reste un directeur sportif, il aime manager, il aime s’occuper du sportif. Là, moi je pars du principe que pour ça réussisse, il va falloir qu’il lâche beaucoup de choses et qu’il fasse confiance à Medhi Benatia », a expliqué l’ancien joueur du PSG au micro de RMC.

Pour Jean-Michel Larqué, c’est justement là que le problème réside. Pour lui, Pablo Longoria a trop conservé ce rôle dans le secteur sportif, notamment dans sa façon de communiquer avec les supporters via les médias. « La dernière fois que j’ai lu l’interview de Pablo Longoria, il était plus directeur sportif que président. C’est le sentiment que j’avais. Ça date d’il y a 15 jours. Il va falloir qu’il change et qu’il fasse confiance à celui qui aura le vrai rôle de directeur sportif. Autrement, l’OM ira droit dans le mur, ça c’est sûr »

Medhi Benatia est attendu ce mercredi après-midi au centre d’entrainement de l’OM. Pas d’officialisation pour le moment mais un échange entre la direction phocéenne et l’ancien Minot. Le but étant pour lui et Pablo Longoria de faire un état des lieux de l’équipe,… pic.twitter.com/j0c0oxILUA — Sébastien Denis (@sebnonda) November 22, 2023

Foot Mercato nous informe ce mercredi que son arrivée est imminente. Il devrait être présent à la Commanderie ce mercredi après-midi afin de rencontrer la direction du club mais toujours pas d’officialisation. La Provence nous informait en ce début de semaine que son arrivée ne serait pas dans le cadre d’un contrat salarié mais plutôt un consultant externe, à l’instar d’un Luis Campos au PSG.