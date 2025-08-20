OM : Ce représentant de supporters marseillais attend une explication !

Christian Cataldo, représentant des groupes de supporters des Dodgers, s’est exprimé pour la Provence sur la décision choc de l’OM de mettre Adrien Rabiot sur la liste des transferts après son altercation avec Jonathan Rowe. Il s’inquiète des répercussions que cette décision pourrait avoir sur l’équilibre du club.

La décision de l’Olympique de Marseille de rendre Rabiot transférable a suscité une grande surprise. Pour Cataldo, cette mesure arrive à un mauvais moment pour le club :« Je ne comprends pas, j’ai bien peur qu’encore une fois le club parte en c… » Il souligne que la mesure, bien qu’elle traduise une volonté de fermeté, pourrait nuire à la stabilité du collectif.

« J’espère qu’on aura l’explication »

Le dirigeant des Dodgers estime que le club se doit de communiquer de manière transparente sur les raisons exactes de la sanction :« Il a dû se passer quelque chose de très grave. J’espère qu’on aura l’explication, car selon comment ça tourne, ça va faire mal. »

Sa formulation laisse entendre que s’il s’avérait que la décision est davantage motivée par des considérations économiques comme alléger la masse salariale, cela pourrait porter préjudice à l’institution olympienne.

Un pilier écarté alors qu’il incarne l’équipe

Pour Cataldo, l’impact sportif de cette décision est tout aussi problématique : « Même si Rabiot a été irrespectueux, il y a des manières de faire… On a basé l’équipe sur lui et maintenant on le vend ? »



Une épine tout au long de la saison ?

Cataldo n’écarte pas le risque que cette situation bloc reste sans issue : « Et s’il n’est pas transféré, comment on fait ? On va se retrouver avec une épine dans le pied toute la saison. » Cette réflexion souligne l’enjeu de décider rapidement : soit trouver une solution constructive (vente ou réconciliation), soit assumer un statu quo potentiellement toxique pour la dynamique collective.

