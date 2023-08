OM : Ces 4 décisions arbitrales (VAR) face au Pana qui font enrager les supporters marseillais

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM s’est fait éliminer aux TAB mardi soir lors du match retour de qualification en Ligue des Champions. Une énorme frustration, d’autant que la première mi-temps des joueurs olympiens était emballante. Si l’OM peut s’en vouloir de ne pas avoir tué le match et d’avoir trop laissé le ballon dans le dernier quart d’heure, les supporters pointent du doigt les choix de l’arbitre et de la VAR…

Au lendemain de cette élimination catastrophique de l’OM face à un Panathinaikos accessible, c’est la gueule de bois à Marseille. Si certains pointent du doigt Pablo Longoria et sa politique de renouvèlement de l’effectif et des entraineurs, si d’autres fustigent les joueurs et le coach sur ce match, certains sont en colère contre l’arbitrage.

Après la rencontre, Marcelino a lui aussi évoqué les choix de l’arbitre, « on se fait rejoindre sur un penalty très cruel, très discutable. Pour moi ce qui est inexplicable, c’est la dernière action, un simple choc entre deux joueurs, et une minute après un penalty qui est sifflé, pour moi ça n’a pas de logique. » Un sentiment partagé par le président Pablo Longoria, en zone mixte : « C’est une déception. On partage la frustration de nos supporters… Ça rappelle comme le football est cruel, c’est une déception aujourd’hui parce que c’était l’un des premiers objectifs de la saison. »

Voici les 4 points les plus polémiques pointés du doigt par les supporters sur les réseaux sociaux.

A lire : OM : Longoria très clair concernant les conséquences de l’élimination sur mercato

La main de Vagiannidis

A la 28e minute, un centre arrive vers Aubameyang, Vagiannidis coupe la trajectoire du ballon et le touche de la main.

Notre avis : Difficile de demander un penalty sur cette action, car le ballon touche d’abord le pied du latéral du Pana.

La faute sur Guendouzi non sifflée

A la 93e, Guendouzi rentre la surface, il se fait bousculer dans le dos et tombe, l’arbitre ne bronche pas…

Est-ce qu’il y a faute et penalty sur Guendouzi sur ce contact à l’épaule ? A vitesse réelle il y avait penalty tous les jours pour moi, après la ralenti j’étais dans le doute, et là c’est pire. Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/eMnetra89L — Phils Sorare (@Phils__) August 15, 2023

Notre avis : Le contact est réel, et ce n’est pas de l’épaule contre épaule. Un penalty aurait pu (dû) être sifflé ! A noter que les joueurs de l’OM n’ont rien réclamé…

Le penalty offert dans les ultimes secondes du temps réglementaire

La VAR appelle l’arbitre Oliver, à la 95e, ce dernier valide un penalty pour une main de Guendouzi.

❗ On joue la 94ème minute, Mattéo Guendouzi a touché le ballon du bras dans la surface ! L’arbitre va aller regarder au VAR. L’OM tremble.https://t.co/Z4YwWg6WX1 pic.twitter.com/ES8SIOT7fh — RMC Sport (@RMCsport) August 15, 2023

Notre avis : La main existe et les règles permettent à l’arbitre de donner un penalty dans ce cas. Cependant, dans l’esprit du jeu, il n’y a aucun tir vers le but, Guendouzi est en duel aérien et le ballon effleure les têtes….

Le but de Vitinha refusé

Lors des prolongations, Vitinha pense délivrer son équipe, mais encore une fois la VAR annule le but pour un hors jeu d’un orteil de Sarr.

Notre avis : La technologie annule un but pour 2 cm ou un quart de seconde et un hors jeu peu flagrant, mais la faute sur Harit avant le centre n’est pas visionnée. Il y a là de quoi être frustré…