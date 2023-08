OM : Longoria très clair concernant les conséquences de l’élimination sur mercato

Le président de l’OM Pablo Longoria ne s’est pas caché après l’élimination de l’OM lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos ce mardi soir au stade Vélodrome. Le président de l’OM a évoqué les conséquences de cet échec sur la suite du mercato olympien.

L’Olympique de Marseille ne disputera donc pas la ligue des champions cette saison. Sorti lors du troisième tour préliminaire de la plus prestigieuse des compétitions européenne, par une faible équipe du Panathinaïkos, les olympiens joueront donc la Ligue Europa. Les conséquences financières ne seront pas négligeables.

Au terme de la rencontre, Pablo Longoria a évoqué les conséquence de cette élimination sur le mercato marseillais : « Ça ne va pas changer nos idées sur ce qu’on voulait faire d’ici la fin du mercato. Ce que ça change, c’est l’attrait qu’on peut avoir en disputant la Ligue des champions pour recruter certains joueurs. (…) On n’a pas de besoin financier de céder des joueurs. Comme je l’ai dit, on avait prévu tous les différents scénarios, « a ainsi déclaré le président de l’OM avant de parler des ambitions en Ligue Europa :

« Penser tout de suite à la Ligue Europa, c’est compliqué. On doit se remettre tout de suite la tête à Metz. La Ligue Europa, on y pensera plus tard. Ce soir, c’est surtout de la déception et de la frustration qu’on a en tête. »

