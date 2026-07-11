OM : Ces contrats pro officialisés depuis le début de l’été…

Longtemps critiqué pour sa difficulté à intégrer les jeunes issus de son centre de formation, l’Olympique de Marseille semble avoir décidé de changer son approche. Depuis le début de l’été, le club phocéen enchaîne les officialisations de premiers contrats professionnels, un signal fort envoyé à toute la formation olympienne. Plusieurs jeunes talents ont ainsi été récompensés de leurs performances et de leur progression, illustrant une véritable évolution dans la stratégie du club.

Ces dernières semaines, l’OM a officialisé les premiers contrats professionnels de Mohamed Baradji, Kelyann Bezahaf, Paolo Trigano, Mathis Clément. Ces jeunes profils qui représentent l’avenir du club et qui viennent renforcer le projet de développement mis en place à la Commanderie.

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La Pro 2 comme tremplin…

Cette volonté tranche avec celle des années précédentes. Pendant longtemps, l’OM s’est principalement appuyé sur le marché des transferts pour bâtir son effectif professionnel. Désormais, la direction souhaite sécuriser plus tôt ses meilleurs espoirs afin d’éviter les départs prématurés et de créer une véritable passerelle entre les équipes de jeunes, la Pro 2 et le groupe professionnel.

L’exemple de Mohamed Baradji est révélateur de cette nouvelle dynamique. Arrivé récemment au club, le défenseur central a rapidement gravi les échelons jusqu’à convaincre les décideurs olympiens de lui offrir un premier contrat professionnel. Même constat pour Kelyann Bezahaf, membre de la génération victorieuse en Gambardella (2024) , ou encore Mathis Clément, récompensé malgré une grave blessure au genou, preuve que le club raisonne désormais davantage sur le potentiel à long terme que sur l’immédiateté des résultats.

Le passage par la Pro 2 permet aux jeunes de franchir une étape intermédiaire entre la formation et le très haut niveau, s’inscrit également dans cette logique. L’objectif est clair : offrir davantage de temps de jeu aux espoirs du club dans un environnement compétitif et mieux préparer leur intégration à l’équipe première.

Un centre de formation plus attractif…

Au-delà des résultats sportifs, ces signatures envoient également un message fort à l’ensemble des jeunes du centre de formation. Elles démontrent que le parcours menant vers le professionnalisme est désormais plus accessible à Marseille pour les joueurs capables de confirmer leur potentiel. Dans un football où la concurrence pour attirer les meilleurs jeunes est de plus en plus féroce, l’OM cherche ainsi à renforcer son attractivité et à fidéliser ses talents dès leurs premières années de formation.

Reste désormais l’étape la plus difficile : transformer ces promesses en joueurs capables de s’imposer au plus haut niveau. Mais avec les signatures de Mohamed Baradji, Kelyann Bezahaf, Paolo Trigano, Mathis Clément, l’OM montre qu’il entend faire de sa formation un véritable pilier de son projet sportif pour les années à venir.

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Depuis quelques semaines, l’OM envoie un message clair : la formation n’est plus simplement un complément du projet sportif, elle en devient progressivement l’un des piliers. Reste désormais à savoir si cette génération saura transformer les espoirs placés en elle en véritables opportunités au plus haut niveau. Au-delà des signatures, c’est bien leur capacité à intégrer durablement l’équipe première qui permettra de juger la réussite de cette politique. Les prochaines saisons diront si Marseille est en train de bâtir une simple génération prometteuse… ou les fondations de son avenir.