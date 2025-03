OM : Ces deux cas posent question…

Roberto De Zerbi a pris une décision forte samedi soir en laissant Mason Greenwood et Luis Henrique sur le banc pendant 45 minutes du match entre l’OM et Lens (0-1). Un choix qui traduit une attente claire du coach italien : plus d’implication et un état d’esprit exemplaire.

Les joueurs marseillais ont bénéficié de 48 heures de repos avant de retrouver le centre d’entraînement ce mardi. Une reprise qui s’annonce tendue pour Greenwood et Henrique, sous pression pour montrer un meilleur visage avant le choc face au PSG, dimanche soir.

A lire : Mercato : Elye Wahi raconte pourquoi et comment l’OM l’a poussé dehors !

De Zerbi intransigeant sur l’implication

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi met un point d’honneur à exiger un investissement total de son effectif. Vendredi, en conférence de presse, il avait prévenu : « Si quelqu’un s’entraîne mal, il ne jouera pas, quel que soit son nom. » Un message appliqué dès le match contre Lens avec la mise sur le banc des deux meilleurs buteurs olympiens.

Après la rencontre, l’entraîneur a justifié son choix par un problème de condition physique. Toutefois, chaque cas est particulier. Luis Henrique, moins performant ces dernières semaines, semble souffrir d’un contrecoup physique. Mais son placement défensif sur le but lensois a été particulièrement critiqué en interne.

Henrique le contre coup du changement de statut ?

Avec un déplacement crucial au Parc des Princes dimanche (20h45), l’OM a besoin d’une unité sans faille. De Zerbi l’a rappelé après la défaite face à Lens, insistant sur la nécessité de ne pas tout remettre en question. L’OM conserve trois points d’avance sur Nice, battu par Lyon (0-2), et reste un candidat sérieux à la deuxième place.

Reste à voir si Greenwood et Henrique répondront aux attentes de leur entraîneur dès cette semaine afin d’être titulaires pour le classico PSG – OM de dimanche.