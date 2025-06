OM : Ces deux joueurs olympiens qualifiés pour les demi-finales de l’Euro Espoir !

En plus de la Coupe du Monde des Clubs, cet été 2025 offre aux fans de foot un Euro Espoir. Une compétition qui verra donc les joueurs Rowe et Egan-Riley, tous les deux anglais, disputer les demi-finales de la compétition.

L’OM va peut-être pouvoir compter dans ses rangs deux champions européens U21 à la fin de l’été ! En parallèle de la Coupe du Monde des Clubs, se déroule l’Euro Espoir, comptant dans ses rangs les joueurs U21 des nations européennes. Un moyen de découvrir de nouvelles pépites, ou tout simplement admirer celles déjà confirmées. Et cette année, l’OM comptera minimum deux joueurs évoluant dans les équipes qualifiées en demi-finales de la compétition.

En effet, l’Angleterre a vu ses joueurs battre l’Espagne sur le score de 3-1, et ainsi filer vers le dernier carré de la compétition. Une démonstration de force pour les Anglais, affirmant leur statut de favoris dans cet Euro. Et dans cette équipe, l’OM retrouve deux de ses joueurs : Jonathan Rowe, et le dernier arrivé au club CJ Egan-Riley. Bien que n’ayant pas encore disputé de matchs sous les couleurs de l’OM, Egan-Riley est désormais un joueur olympien après son arrivé libre quelques jours plus tôt.

Deux olympiens qui pourraient être sacrés champion d’Europe ?

Dans ce match face à l’Espagne, le défenseur qui a débarqué de Burnley ne sera cependant pas entré en jeu, et aura donc passé toute la rencontre sur le banc. Les supporters olympiens n’auront donc pas pu voir leur nouveau joueur en action. Jonathan Rowe de son côté n’aura également pas commencé la rencontre, mais aura tout de même gagné un peu de temps de jeu, en entrant en cours de jeu.

Lancé à la 52ème minute de jeu sur l’aile gauche, le joueur n’aura pas réussi à marquer et aura écopé d’un carton jaune en fin de match. L’Angleterre s’est tout de même imposé et retrouvera donc les Pays-Bas en demi-finale, pour une place en finale. De l’autre côté du tableau, Quentin Merlin peut également rêver d’un beau parcours, alors que l’équipe de France affrontera ce soir le Danemark, pour rejoindre le dernier carré à leur tour.