OM : C’est confirmé pour Aguerd !

Le Maroc connaît désormais le groupe qui disputera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations organisée à domicile. Le sélectionneur Walid Regragui a dévoilé une liste particulièrement attendue à l’approche du grand rendez-vous, alors que les Lions de l’Atlas lanceront leur compétition le 21 décembre à Rabat face aux Comores. Parmi les joueurs retenus, le défenseur de l’OM, Nayef Aguerd, fait bien partie de l’aventure.

Un choix logique : le Marseillais vient tout juste de signer son retour à la compétition après sa pubalgie, avec notamment un bon match mardi en Ligue des Champions contre l’Union Saint-Gilloise où il a retrouvé du rythme.

Les attentes seront immenses autour du Maroc, qui n’a plus remporté la CAN depuis 1976, soit près d’un demi-siècle d’attente pour un peuple qui espère revivre un sacre continental. Avec un effectif riche à tous les postes ou presque, Regragui a dû effectuer des choix forts.

Une liste dense, Hakimi et Aguerd présents, quelques absences remarquées

Pour cette CAN à domicile, le sélectionneur a retenu un groupe élargi, riche en concurrence. Malgré sa blessure, le capitaine Achraf Hakimi figure sans surprise dans la liste. Le latéral du PSG n’est pas encore remis pour le début du tournoi, mais Regragui a fait le choix de le convoquer.

En attaque, un léger doute planait ces derniers jours concernant Hamza Igamane, touché aux ischios lors du match LOSC – OM. L’attaquant était incertain, mais son nom apparaît bien dans la liste. Une donnée importante pour le secteur offensif marocain, souvent en manque de régularité dans la zone de vérité.

اللائحة الرسمية لمنتخبنا الوطني المستدعاة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا — المغرب 2025 🏆 The official squad list called up for our National Team for the CAF Africa Cup of Nations — Morocco 2025#DimaMaghrib 🇲🇦 | #AFCON2025 pic.twitter.com/t86rcbpdDp — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2025

Derrière, le Maroc pourra compter sur le retour d’expérience de Romain Saïss, présent aux côtés de Nayef Aguerd. Le prometteur Abdelhamid Ait Boudlal est également convoqué. Le milieu de terrain, lui, s’appuie sur des habitués comme Azzedine Ounahi, Oussama Targhalline ou encore Neil El Aynaoui.

Devant, Regragui a retenu Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri et Soufiane Rahimi pour occuper la pointe. Sont aussi présents Eliesse Ben Seghir, Abde Ez, Ilias Akhomach, Chemsdine Talbi, Brahim Diaz ou encore Ismael Saibari.

Certaines absences étaient attendues, notamment celles de Sofiane Boufal et Sofiane Diop, pourtant appelé lors du dernier rassemblement. À noter : avec cinq défenseurs centraux convoqués, un ajustement pourrait intervenir si Igamane est pleinement apte pour le début de la compétition.