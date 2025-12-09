OM : C’est confirmé pour Aubameyang !

La nouvelle était attendue et elle a été confirmée ce lundi : le sélectionneur du Gabon, Thierry Mouyouma, a dévoilé la liste des 28 joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des nations 2025. Sans surprise, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, figure bien parmi les élus. Une annonce qui résonne fortement du côté de l’OM, tant le capitaine des Panthères reste une pièce maîtresse du projet marseillais cette saison.

À 35 ans, Aubameyang continue d’incarner le leadership offensif de la sélection gabonaise. Sa présence dans cette liste confirme son statut de leader naturel et de référence absolue pour les Panthères. Pour l’OM, cette convocation est également un signal fort en termes de visibilité internationale, renforçant un peu plus l’image du club phocéen sur la scène africaine.

A lire : Union Saint-Gilloise – OM ce mardi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

À ses côtés, le jeune Royce Openda (23 ans, Girondins de Bordeaux) poursuit sa progression. Déjà appelé lors du dernier rassemblement, l’ailier formé dans toutes les catégories de jeunes gabonaises s’inscrit désormais dans la continuité.

Aubameyang sélectionné avec le Gabon pour la CAN 2025, une fierté pour Marseille

Autour de Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon national football team s’appuie sur un noyau expérimenté. Des cadres comme Denis Bouanga, Bruno Ecuele Manga et Mario Lemina font logiquement partie du groupe. Deux retours importants sont également à signaler : ceux de Jim Allevinah et Ali Babicka, tous deux remis de leurs blessures.



Autre fait marquant, le retour de Malick Evouna. L’attaquant n’avait plus été convoqué depuis 2019 et compte 12 buts en 32 sélections. En revanche, l’absence du Lyonnais Bryan Meyo suscite des interrogations chez les supporters. La CAN 2025, organisée au Maroc, se déroulera du 21 décembre au 18 janvier. Le Gabon évoluera dans le Groupe F, aux côtés du Cameroun national football team, de la Côte d’Ivoire national football team et du Mozambique national football team.

Pour l’OM, voir Aubameyang sélectionné est une source de prestige et un indicateur fort de la place du club dans le football international, à l’approche d’une compétition majeure pour le football africain. Pour autant, il faudra faire sans lui surement en Coupe de France et en début d’année face à Nantes et PSG.