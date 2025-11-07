OM : C’est confirmé pour Bakola et Mmadi !

La Fédération Française de Football (FFF) a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour le prochain rassemblement de l’équipe de France U19. Parmi eux, deux jeunes issus du centre de formation de l’Olympique de Marseille figurent dans le groupe : Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi. Une belle récompense pour les deux espoirs olympiens, régulièrement présents aux entraînements du groupe professionnel dirigé par Roberto De Zerbi.

Deux jeunes Marseillais récompensés

Cette convocation arrive quelques jours seulement après la rencontre de Ligue des Champions disputée mercredi, à laquelle les deux jeunes joueurs étaient présents dans le groupe professionnel. Tadjidine Mmadi a même eu l’honneur de faire ses premiers pas en C1, en entrant en toute fin de match. Une apparition symbolique mais révélatrice de la confiance grandissante du staff marseillais envers la formation locale.

🇫🇷🔥 Deux jeunes talents de l’OM à l’honneur ! La FFF a convoqué Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi en Équipe de France U19. Présents avec le groupe pro en Ligue des Champions mercredi, Mmadi a même fait ses débuts en fin de match 👏💙🤍#OM #TeamOM #EDF #U19 #Formation… pic.twitter.com/9PC3BFtP7j — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2025

De son côté, Darryl Bakola, également très suivi par le staff de l’OM, poursuit sa progression au poste de milieu de terrain, un secteur où le club phocéen mise beaucoup sur la jeunesse.

Cette double convocation confirme le travail réalisé ces dernières saisons au centre de formation de l’OM, dont les résultats commencent à se faire sentir jusqu’au plus haut niveau.

Une étape importante pour Bakola et Mmadi

Ce rassemblement international représente une formidable opportunité pour les deux jeunes Marseillais. Ils pourront y affronter d’autres nations et mesurer leurs progrès dans un cadre exigeant. Pour l’OM, voir deux de ses espoirs appelés en équipe nationale est aussi un signal fort sur la qualité du travail effectué à la Commanderie. Cette sélection vient récompenser l’investissement et la régularité de Bakola et Mmadi, qui incarnent à merveille la nouvelle génération marseillaise, ambitieuse et formée au club.