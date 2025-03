OM : C’est confirmé pour Balerdi et Rulli !

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a dévoilé une liste de 26 joueurs pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Uruguay et le Brésil. Parmi eux, deux joueurs de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli, ont été retenus.

Scaloni avait initialement présenté une liste élargie de 33 joueurs, avant de la réduire. Ce rassemblement est l’occasion pour le technicien argentin de tester plusieurs joueurs en raison des risques de suspension pesant sur certains cadres, comme Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Alexis Mac Allister et Lautaro Martinez. Ces derniers pourraient manquer le match contre le Brésil, ce qui pousse Scaloni à élargir son groupe en vue des prochaines compétitions.

La lista definitiva de la Selección Argentina. pic.twitter.com/NMdlBCSl7Z — Gastón Edul (@gastonedul) March 17, 2025



L’absence la plus marquante de cette liste reste celle de Lionel Messi, forfait pour ce rassemblement. En revanche, d’autres cadres comme Julián Álvarez, Rodrigo De Paul et Emiliano Martinez sont bien présents. Avec 25 points en 12 journées, l’Argentine est en bonne voie pour valider son ticket pour le Mondial 2026, et ces rencontres seront avant tout l’occasion pour Scaloni d’évaluer son effectif.



L’intégration de Balerdi et Rulli dans cette liste est une reconnaissance de leurs performances avec l’OM. À 25 ans, Balerdi continue de s’affirmer en défense, tandis que Rulli, expérimenté au poste de gardien, retrouve le groupe après plusieurs mois sans convocation. Leur présence pourrait être une opportunité pour eux de gagner du temps de jeu et de s’inscrire durablement dans les plans de Scaloni.