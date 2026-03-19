OM : C’est confirmé pour Balerdi et Rulli !

Après le match entre l’OM et le LOSC, deux joueurs marseillais rejoindront la sélection argentine. Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli figurent dans la liste dévoilée par Lionel Scaloni, à quelques mois d’une Coupe du Monde où l’Albiceleste défendra son titre.

Deux Marseillais convoqués avec l’Albiceleste

La trêve internationale s’annonce importante pour l’Olympique de Marseille, avec la convocation de Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli en équipe d’Argentine. Le sélectionneur Lionel Scaloni a officialisé une liste attendue, marquée par la présence de nombreux cadres, mais aussi de joueurs évoluant en Ligue 1.

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Le défenseur central Leonardo Balerdi, régulièrement titulaire avec l’OM, poursuit son intégration dans le groupe champion du monde. De son côté, le gardien Geronimo Rulli confirme son statut dans la hiérarchie albiceleste, lui qui enchaîne les convocations.



Dans cette liste, la présence de Lionel Messi attire également l’attention. Le capitaine argentin pourrait vivre l’une de ses dernières apparitions à domicile avec la sélection, à l’approche de la prochaine Coupe du Monde, où l’Argentine remettra en jeu son titre acquis lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

À noter en revanche l’absence de Facundo Medina, autre joueur lié à Marseille, qui ne figure pas dans ce rassemblement.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo. ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

Une Ligue 1 bien représentée

La sélection de Lionel Scaloni met en lumière plusieurs joueurs évoluant dans le championnat français. Outre Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli pour l’OM, Nicolas Tagliafico (Lyon) et Valentin Barco (Strasbourg) ont également été retenus.

Le groupe s’appuie aussi sur des éléments majeurs comme Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes et Nicolas Otamendi, tous habitués des grandes compétitions internationales.

Initialement, une Finalissima devait être organisée au Qatar, mais elle n’aura finalement pas lieu en raison du contexte international, marqué par des tensions entre l’Iran et les États-Unis et leurs alliés. En alternative, la sélection argentine pourrait affronter le Guatemala à domicile lors de ce rassemblement.

Cette séquence internationale s’inscrit dans la préparation progressive de l’Argentine pour les échéances à venir, tout en offrant une visibilité supplémentaire aux joueurs de l’Olympique de Marseille sur la scène internationale.