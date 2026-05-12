OM : C’est confirmé pour Balerdi, Rulli et Medina !

L’Argentine a dévoilé une pré-liste de 55 joueurs en vue de la Coupe du monde 2026. Plusieurs éléments de Ligue 1 y figurent, dont trois joueurs de l’OM : Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Une première étape importante avant l’annonce de la liste définitive des 26 sélectionnés par Lionel Scaloni.

La sélection argentine avance dans sa préparation pour la prochaine Coupe du monde 2026. En attendant la liste officielle des 26 joueurs retenus, le sélectionneur Lionel Scaloni a communiqué une présélection élargie de 55 noms. Une liste qui permet au staff de conserver plusieurs options avant le choix final.

Du côté de l’OM, trois joueurs apparaissent dans cette première sélection : Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Une présence qui confirme le poids grandissant du club marseillais dans l’effectif de l’Argentine, championne du monde en titre.

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L’OM fortement représenté dans la présélection argentine

La présence de Geronimo Rulli n’est pas une surprise. Le gardien de l’Olympique de Marseille reste régulièrement suivi par le staff argentin malgré une forte concurrence au poste. En défense, Leonardo Balerdi poursuit également son installation dans le groupe albiceleste après plusieurs convocations lors des derniers rassemblements.

Arrivé récemment à l’OM, Facundo Medina figure lui aussi parmi les joueurs retenus dans cette liste élargie. Une marque de confiance importante de la part de Lionel Scaloni, qui continue d’observer plusieurs profils défensifs avant la compétition mondiale.

Plusieurs autres joueurs de Ligue 1 sont également concernés. Nicolas Tagliafico, défenseur de l’OL, apparaît dans cette présélection, tout comme Valentin Barco, actuellement à Strasbourg.

Messi présent, Dybala absent de la liste

Parmi les principales informations de cette pré-liste, Lionel Messi est bien présent malgré les interrogations entourant sa participation à la Coupe du monde 2026. Le capitaine argentin reste donc, à ce jour, dans les plans du sélectionneur.

En revanche, l’absence de Paulo Dybala constitue l’un des faits marquants de cette annonce. À l’inverse, plusieurs cadres habituels ont été retenus, notamment Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul et Alejandro Garnacho.

La fédération argentine a réparti cette présélection entre six gardiens, vingt-quatre défenseurs, quinze milieux et seize attaquants. La liste finale sera réduite dans les prochaines semaines afin de déterminer les 26 joueurs qui représenteront l’Argentine lors du Mondial 2026.