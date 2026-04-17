OM : C’est confirmé pour ce chèque 53 millions d’euros !

L’Olympique de Marseille a perçu 53 millions d’euros pour sa campagne de Ligue des champions 2025-2026, selon les données publiées par Sportune. Un montant significatif qui reflète à la fois ses performances et le poids du marché français, sans toutefois rivaliser avec les plus grandes puissances européennes.

Un gain de 53 M€ pour l’Olympique de Marseille en Ligue des champions

L’Olympique de Marseille a engrangé 53 millions d’euros au terme de sa participation à la Ligue des champions 2025-2026. Ce chiffre place le club phocéen dans une position intermédiaire au sein de la hiérarchie européenne, à distance notable des cadors du continent.

À titre de comparaison, le Bayern Munich domine largement avec 138,5 M€, tandis qu’Arsenal suit avec 134,5 M€. Le Paris Saint-Germain, encore engagé dans le dernier carré, atteint déjà 120,5 M€, au même niveau que Liverpool. Dans ce contexte, l’OM se situe au niveau de Bodö/Glimt, malgré un parcours sportif moins avancé dans la compétition.

Un système de répartition structuré et favorable grâce à Canal+

Les revenus de la Ligue des champions reposent sur un modèle en trois volets bien défini. Chaque club qualifié perçoit une prime fixe de participation de 18,6 millions d’euros. À cela s’ajoutent les performances sportives, avec 2,1 M€ par victoire et 700 000 euros par match nul lors de la phase de ligue.

Des bonus supplémentaires récompensent ensuite les parcours : 11 M€ pour les huitièmes de finale, 12,5 M€ pour les quarts et 15 M€ pour les demi-finales. Enfin, un troisième levier, dit de “valeur”, intègre le coefficient UEFA sur dix ans et les droits audiovisuels nationaux.

Sur ce point, l’Olympique de Marseille bénéficie d’un contexte favorable. Comme le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, le club profite d’un marché télévisuel français valorisé, notamment grâce aux droits détenus par Canal+. Ce facteur contribue directement au montant global perçu.

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Des écarts toujours marqués avec les géants européens

Malgré ces revenus conséquents, l’OM reste loin des clubs les plus performants sportivement. Les équipes engagées jusqu’aux phases finales cumulent des primes bien supérieures, accentuant les écarts financiers.

Au total, 25 millions d’euros restent encore à distribuer dans la compétition, dont 18,5 M€ pour les finalistes et 6,5 M€ pour le vainqueur. Des montants qui ne concerneront plus l’Olympique de Marseille, mais qui illustrent l’importance économique croissante de la Ligue des champions dans le football européen.

Dans ce contexte, les revenus Ligue des champions OM confirment la capacité du club à générer des ressources significatives, tout en soulignant le fossé persistant avec l’élite continentale.