OM : C’est confirmé pour ces deux décisions radicales des supporters marseillais !

À deux journées de la fin de la saison 2025-2026, les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille ont choisi de durcir le ton. Réunis mardi soir, ils ont acté le boycott du déplacement au Havre et une absence totale d’animation au Vélodrome contre Rennes, symbole d’un profond malaise autour du club marseillais.

Un boycott inédit pour le déplacement au Havre



La fracture entre une partie des supporters et l’environnement actuel de l’Olympique de Marseille se confirme. Selon les informations rapportées par La Provence, les associations de supporters marseillais se sont réunies mardi soir afin de statuer sur les deux dernières rencontres de cette saison de Ligue 1 particulièrement agitée.

Première décision forte : le parcage visiteurs du stade Océane restera vide dimanche lors du déplacement face au Havre AC. Pourtant, près de 1 200 places avaient été réservées aux fans olympiens. Les groupes ont finalement choisi de ne pas effectuer le déplacement jusqu’en Normandie, à près de 1 000 kilomètres de Marseille.

Ce choix marque une rupture symbolique dans une saison marquée par les tensions sportives et institutionnelles autour de l’OM. Malgré l’importance du soutien populaire dans l’histoire récente du club, plusieurs associations estiment aujourd’hui que le fossé s’est creusé avec la direction et les performances affichées sur le terrain.

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Silence annoncé au Vélodrome contre Rennes

L’autre décision prise concerne la réception du Stade Rennais le 17 mai prochain au Vélodrome. Les groupes ont annoncé qu’aucune animation ne serait organisée pour cette dernière rencontre à domicile de la saison.

Concrètement, il n’y aura ni tifos, ni banderoles, ni scénographie à l’entrée des joueurs. Les virages devraient également rester silencieux pendant la rencontre. Une prise de position rare dans l’histoire récente du club phocéen.

Le quotidien La Provence rapporte également le témoignage d’Arthur, abonné depuis 1994, qui résume le sentiment d’usure d’une partie des supporters : « Aujourd’hui, mon amour inconditionnel se transforme en lassitude. Franchement, c’est compliqué à gérer. Mais au-delà du désamour, qui peut être passager, je constate que tout le monde autour de moi décroche. On donne beaucoup trop pour ne rien recevoir en retour. »

Cette fin de saison sous tension illustre le climat pesant qui entoure actuellement l’Olympique de Marseille, entre déceptions sportives, erreurs de gestion dénoncées par une partie du public et fatigue émotionnelle des fidèles du club. Les prochaines semaines seront désormais scrutées de près autour de la gouvernance portée par Frank McCourt et Stéphane Richard, alors que l’OM prépare déjà la saison 2026-2027.