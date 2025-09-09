OM Féminines : C’est confirmé pour le départ de ces deux recrues !

Ce fut un été mouvementé non seulement pour la section masculine, mais également pour la section féminine de l’OM. Alors que l’équipe prépare son retour en D1 Arkema, deux recrues défensives viennent déjà de tourner la page. Quelques jours après la bagarre survenue lors d’un match amical en Espagne, Maria Thorisdottir et Opal Curless ont quitté le club phocéen, laissant un secteur défensif à reconstruire à quelques semaines du début de la saison.

Le 20 août, la rencontre amicale disputée à Gérone face au Club Esportiu Europa a dégénéré. Un but marseillais validé malgré une position de hors-jeu présumée a provoqué des tensions, rapidement transformées en altercations physiques entre joueuses. L’arbitre a été contraint d’interrompre le match. En première période déjà, l’entraîneur Frédéric Gonçalves et un membre de son staff avaient été exclus pour contestations virulentes, le coach refusant même de quitter le terrain.

Un départ précipité après un match houleux en Espagne

Dans ce contexte, la défenseure norvégienne Maria Thorisdottir a décidé de mettre fin à son aventure marseillaise. Son contrat a été résilié d’un commun accord et elle a déjà rebondi en signant à Brann, en Norvège. De son côté, l’Américaine Opal Curless, recrutée cet été, s’apprête elle aussi à résilier son contrat. Arrivée fragilisée mentalement, elle n’a pas réussi à s’acclimater à son nouvel environnement. L’épisode en Espagne aurait accentué son mal-être, précipitant son départ sans avoir disputé la moindre rencontre officielle avec l’OM. Selon La Provence, son profil ne faisait pas l’unanimité en interne malgré l’insistance du coach.



En parallèle, l’avenir de Frédéric Gonçalves s’inscrit en pointillé. Mis à pied à titre conservatoire, il devrait être licencié prochainement, toujours d’après le quotidien régional. Pour l’OM, qui retrouve l’élite cinq ans après sa relégation, ces départs représentent un contretemps majeur. À l’approche du coup d’envoi de la saison, le club doit désormais reconstruire sa défense et clarifier la situation sur son banc de touche.