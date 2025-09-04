OM : C’est confirmé pour Egan-Riley !

Le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a subi une défaite frustrante face à l’OL (0-1) lors du choc au Groupama Stadium. Au-delà du résultat, l’un des faits marquants de la rencontre reste l’expulsion du jeune défenseur Conrad-Jaden Egan-Riley, coupable d’une faute en position de dernier défenseur sur Malick Fofana.

Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a tranché : pour la première fois de la saison, un joueur marseillais a été sanctionné. Egan-Riley écope d’un match de suspension ferme, accompagné d’un autre match avec sursis. Une décision logique au regard du règlement, qui prive toutefois l’OM d’une solution défensive lors du prochain rendez-vous.

Première sanction pour un joueur de l’OM cette saison, 1 match pour Egan-Riley

A lire aussi : La liste des joueurs qualifiés par l’OM pour la Ligue des champions révélée !

Conséquence directe : l’Anglais manquera la rencontre face au FC Lorient, prévue le 12 septembre au stade Vélodrome. Une absence qui tombe au moment où Roberto De Zerbi continue d’affiner sa défense centrale. Bonne nouvelle toutefois pour le coach italien, l’ancien joueur de Burnley pourra rejouer dès le Classique OM-PSG, programmé le 21 septembre, un choc capital pour les ambitions marseillaises.

🚨 Romain Molina sur le dossier Ordoñez :

« Bruges a manipulé l’OM en espérant une offre PL à 40-50M€. Un accord à 25M€ existait mais ils ont fait traîner… Résultat : Ordoñez est resté à Bruges et l’OM a pris Aguerd, leur plan B. »#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/kmxEdgqKPg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2025

Une défense marseillaise renforcée malgré l’absence

Malgré cette suspension, l’OM peut s’appuyer sur des renforts de poids. Recrutés lors du dernier jour du mercato, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd sont désormais disponibles et offrent à De Zerbi une profondeur supplémentaire dans l’axe. Cette concurrence accrue pourrait permettre de mieux gérer les échéances importantes, notamment européennes.

L’expulsion d’Egan-Riley reste un coup d’arrêt dans son intégration, lui qui avait montré des qualités intéressantes depuis son arrivée. Pour l’instant, le club marseillais devra faire sans lui contre Lorient, avant de retrouver un effectif complet pour affronter le Paris Saint-Germain dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant.