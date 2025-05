OM : C’est confirmé pour Højbjerg !

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg, figure dans la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Brian Riemer pour les prochains matchs internationaux du Danemark. Le joueur marseillais, capitaine de sa sélection, participera à deux rencontres amicales programmées début juin.

La sélection danoise disputera deux matchs de préparation à domicile. Le premier aura lieu le samedi 7 juin à Copenhague face à l’Irlande du Nord, au Parken Stadium. Le second se tiendra le mardi 10 juin contre la Lituanie, au Nature Energy Park d’Odense. Ces deux rencontres doivent permettre aux joueurs de peaufiner les derniers réglages avant l’Euro.

Højbjerg, régulièrement appelé en sélection, conserve un rôle central dans l’équipe nationale. Sa présence dans la liste n’a rien de surprenant. À 29 ans, le milieu danois continue d’enchaîner les prestations solides, aussi bien avec l’OM qu’avec son pays.

Les Olympiens restent mobilisés

Si le championnat de France a pris fin le 17 mai, plusieurs joueurs de l’OM restent mobilisés pour des échéances internationales. En plus de Pierre-Emile Højbjerg, d’autres Olympiens vont rejoindre leur sélection : Gerónimo Rulli et Leonardo Balerdi avec l’Argentine, Adrien Rabiot avec la France, Quentin Merlin avec les Espoirs français, Derek Cornelius avec le Canada et Rowe avec l’Angleterre U23.

Le Danemark jouera contre l’Irlande du Nord le 7 juin à 19h à Copenhague, puis contre la Lituanie le 10 juin à 19h à Odense. La sélection de Højbjerg confirme sa place incontournable dans l’effectif danois, à quelques semaines d’une compétition majeure. Le joueur marseillais aura à cœur de finir la saison sur une note positive sous les couleurs nationales.