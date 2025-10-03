OM : C’est confirmé pour Højbjerg et O’Riley !

La trêve internationale d’octobre apporte son lot de bonnes nouvelles pour l’Olympique de Marseille. Deux de ses joueurs, Pierre-Emile Højbjerg et Matt O’Riley, ont été retenus par le sélectionneur danois pour disputer les deux prochains matchs des qualifications européennes. Une reconnaissance importante pour des joueurs régulièrement utilisés par Roberto De Zerbi en ce début de saison.

Le Danemark affrontera d’abord la Biélorussie le 9 octobre à 20h45, avant de recevoir la Grèce le 12 octobre, également à 20h45. Deux rendez-vous capitaux pour une sélection qui vise une place solide dans le haut du classement de son groupe.

Dans cette liste, deux noms retiennent particulièrement l’attention du côté marseillais : Højbjerg, arrivé lors de l’été 2024 à l’OM et déjà incontournable dans l’entrejeu, ainsi que Matt O’Riley, milieu offensif qui s’est rapidement imposé dans l’effectif phocéen. Leur présence confirme leur bonne forme et leur rôle grandissant à la fois en club et en sélection.

Højbjerg et O’Riley avec le Danemark

Truppen er udtaget 🔥 Brian Riemer har sat navn på de 24 spillere, der udgør Herrelandsholdets trup til de to VM-kvalifikationskampe mod Hviderusland d. 9. oktober og Grækenland d. 12. oktober 💪#ForDanmark pic.twitter.com/ELFuBsDKuj — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 30, 2025

Pour l’OM, cette double convocation est un signe positif. Les performances des deux joueurs sont observées à l’échelle internationale et renforcent l’image d’un club capable de fournir des éléments de haut niveau aux grandes nations européennes. Comme le souligne la fédération danoise dans son communiqué, « Brian Riemer a sélectionné les 24 joueurs qui composeront l’équipe nationale masculine pour les deux matches de qualification pour la Coupe du monde contre la Biélorussie le 9 octobre et la Grèce le 12 octobre ».

En parallèle, cette sélection va permettre à Højbjerg et O’Riley d’accumuler encore davantage de temps de jeu et d’expérience face à des adversaires aux profils variés. Un atout supplémentaire pour leur retour en club, où De Zerbi aura besoin de leur fraîcheur et de leur régularité pour affronter un calendrier chargé.