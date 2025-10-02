OM : C’est confirmé pour Nayef Aguerd !

Le défenseur de l’Olympique de Marseille continue d’être un élément clé des Lions de l’Atlas pour les qualifications au Mondial 2026.

Qualifié à la Coupe du Monde 2026, le Maroc prépare ses prochains matchs contre les Bahreïn et la Tanzanie début octobre. Le sélectionneur Walid Regragui vient de dévoiler sa liste. Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais, leur défenseur Nayef Aguerd, y figure bel et bien. Preuve que sa belle forme et son importance dans l’équipe nationale marocaine sont toujours reconnues.

Aguerd, sélectionné, un atout majeur pour le Maroc

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة للمباراتين أمام منتخبي البحرين و جمهورية الكونغو 🔛 Here is the list of players called up for the two fixtures against Bahrain 🇧🇭 and Congo 🇨🇬#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/8eyfY0mi6I — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 2, 2025



Depuis son arrivée à Marseille, Nayef Aguerd s’est rapidement imposé comme un véritable pilier de la défense. Son calme, sa présence rassurante dans les duels aériens et sa qualité pour relancer proprement ont convaincu Walid Regragui de continuer à lui faire confiance. En septembre, l’ancien joueur de West Ham a brillé sous le maillot phocéen, et cette stabilité qu’il apporte est précieuse pour les Lions de l‘Atlas.

Pour l’OM, c’est aussi un joli signe d’avoir un joueur cadre en sélection nationale. Cela qui valorise le club et rappelle son rôle important dans l’équipe.

En revanche, l’autre ancien Marseillais, Azzedine Ounahi, actuellement du côté de Gérone, ne fait pas partie de cette liste. Contrairement à l’éphémère joueur de l’OM Oussama Targhalline.