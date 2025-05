OM : C’est confirmé pour Quentin Merlin !

Le défenseur Quentin Merlin, latéral gauche de l’Olympique de Marseille, a été présélectionné par Gérald Baticle pour préparer l’Euro Espoirs prévu du 11 au 28 juin en Slovaquie. Une convocation importante pour le joueur de 23 ans, qui espère intégrer la liste finale des Espoirs français.

Arrivé à l’OM avec des ambitions élevées, Quentin Merlin a connu une saison marquée par les obstacles. Titulaire lors des premières journées sous les ordres de Roberto De Zerbi, il a vu sa progression stoppée par une blessure à la cuisse, contractée lors d’un rassemblement en sélection.

A lire : Mercato OM : Un sacré concurrent débarque dans le dossier Facundo Medina !

Une saison marseillaise en demi-teinte

Revenu en cours de saison, Merlin a dû composer avec la concurrence d’Amar Dedic et d’Ulisses Garcia sur le flanc gauche de la défense. Malgré un rendement encore perfectible sur le plan offensif (1 but et 3 passes décisives), le profil du joueur formé à Nantes reste suivi, notamment par le club anglais de Bournemouth.

Après avoir raté les JO de Paris, le latéral gauche de l’OM a érigé l’Euro espoirs en priorité

👉 https://t.co/SSROb6ZWNN pic.twitter.com/7NnJXvcbU2 — La Provence OM (@OMLaProvence) May 22, 2025

Une nouvelle chance avec les Bleuets

Avec 13 sélections chez les Espoirs, Quentin Merlin reste une option fiable pour l’encadrement tricolore. S’il n’avait pas été retenu pour les Jeux olympiques l’an dernier, cette convocation est perçue comme un soulagement. Son intégration probable à la liste finale pourrait marquer une étape importante dans sa progression.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Merlin dispose encore d’une large marge de progression. Une participation réussie à l’Euro pourrait lui permettre de franchir un cap dès cet été et de relancer pleinement sa carrière après une saison heurtée.