OM : C’est confirmé pour Quentin Merlin…

Coup dur pour Quentin Merlin, le latéral gauche ne sera pas de la partie pour les JO avec Thierry Henry ! Le sélectionneur n’a pas fait appel au joueur de l’OM.

Alors qu’il espérait rejoindre la sélection française de Thierry Henry pour jouer les JO cet été, Quentin Merlin a eu la surprise de voir son absence dans les noms retenus par l’ancienne légende d’Arsenal. Le jeune latéral gauche pourra encore espérer d’y participer puisqu’Henry a confirmé en conférence de presse ce lundi que la liste devrait encore bouger.

« C’est la moins virtuelle, la liste du moment. Ça peut évoluer jusqu’au 3 juillet et, à mon avis, ça évoluera. Il y aura forcément des discussions. On a rencontré tous les présidents des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, le 15 décembre en visioconférence. On a présenté les JO et les camps d’entraînement. On a discuté avec tout le monde. Il y avait un petit problème, les fameuses trois semaines de vacances pour pouvoir récupérer. On a accepté d’en retirer une (pour la préparation). C’était la seule contrainte au niveau des clubs. Ils comprenaient la situation, je suis resté là-dessus », a confirmé le sélectionneur devant les journalistes.

👨‍🎨 Une 𝙥𝙧𝙚́-𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 à 2️⃣5️⃣ noms 📋 Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les 𝙅𝙚𝙪𝙭 🇫🇷👊#BleuCollectif pic.twitter.com/qp1YK3QEC8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

Nous reviendrons plus forts la saison prochaine, le meilleur reste à venir

Grosse déception pour l’Olympique de Marseille et ses supporters : le club termine 8e du championnat et n’aura donc pas la possibilité de jouer une compétition européenne la saison prochaine. Recruté à l’hiver dernier, Quentin Merlin a partagé sa déception mais fait une promesse aux supporters marseillais pour l’an prochain.

« Une saison qui se clôture sur une victoire mais avec une grande part de déception. Pas les attentes ni les volontés espérées pour ce club de l’Olympique de Marseille cette saison mais nous reviendrons plus forts la saison prochaine. Une saison riche en apprentissages et en expériences, le meilleur reste à venir« , a posté le latéral gauche sur Instagram.