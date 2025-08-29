OM : C’est confirmé pour Rulli et Balerdi !

Lionel Scaloni a communiqué ce jeudi la liste définitive de l’Argentine pour les deux prochaines rencontres de qualification à la Coupe du monde 2026, contre le Venezuela (4 septembre, Monumental) et l’Équateur (9 septembre, Guayaquil). Deux joueurs de l’Olympique de Marseille figurent bien dans le groupe : Gerónimo Rulli et Leonardo Balerdi. Présélectionné, Facundo Medina est quant à lui contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure.

L’annonce est dominée par le retour de Lionel Messi, rétabli après sa blessure avec l’Inter Miami. L’attaquant, qui a guidé son club jusqu’à la finale de la Leagues Cup face à Orlando City, sera de nouveau présent avec l’Albiceleste. Il a par ailleurs confirmé que la rencontre face au Venezuela, disputée au stade Monumental, marquera sa dernière apparition en match de qualification à la Coupe du monde dans cette enceinte.



Le sélectionneur a également rappelé Marcos Acuña (River Plate), absent lors des dernières fenêtres internationales. Le latéral rejoint ainsi Gonzalo Montiel et Leandro Paredes, les trois représentants du championnat argentin. Pour la première fois, José Manuel López (Palmeiras) et Alan Varela (Porto) découvrent le groupe A.

Rulli et Balerdi sectionnés pour affronter le Venezuela et l’Equateur !

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

Scaloni poursuit son travail d’intégration de la nouvelle génération. Plusieurs jeunes talents sont convoqués : Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler et Valentín Carboni. En revanche, Enzo Fernández, expulsé face à la Colombie, n’a pas été retenu, bien qu’aucune suspension officielle ne lui ait été infligée.

Avec 35 points au classement, l’Argentine domine les qualifications sud-américaines, dix longueurs devant l’Équateur et le Brésil. Les champions du monde en titre ont battu le Chili avant d’être accrochés par la Colombie lors de la dernière trêve.

La présence de deux Marseillais dans le groupe constitue une satisfaction pour l’OM. Gerónimo Rulli, continue de s’imposer comme doublure fiable d’Emiliano Martínez. Leonardo Balerdi, lui, confirme sa régularité en sélection et pourrait prétendre à du temps de jeu au sein d’une défense où Scaloni alterne les associations.