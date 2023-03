OM : « C’est facile de tirer sur l’ambulance Tudor ! »

Après la rencontre face à Strasbourg ce dimanche, nombreux ont été ceux qui ont tiré sur Igor Tudor. Le coach croate reçoit le soutien d’Eric Huet sur les ondes d’Europe 1 !

Sur Europe 1, le journaliste Eric Huet a été questionné sur les changements amorcés par Igor Tudor à la fin de la rencontre. Il ne veut pas faire comme les autres commentateurs et consultants du football et tirer sur le coach croate. D’après lui, il n’est pas aussi fautif que l’on peut le croire.

« Au moment où il fait son changement, je comprends parfaitement. A ce moment-là, il mène 2-0. Et il en parle en conférence de presse, c’est pour ça que je me fais l’avocat du diable. J’ai lu un peu partout qu’il était fautif mais il a expliqué, il a justifié son choix parce qu’il voyait que Strasbourg allongeait le jeu, mettait des ballons loin dans les airs et dans la surface. Il a dit qu’il voulait mettre Guendouzi, Bailly, Gigot pour aider à repousser ces ballons. Honnêtement, à 10 contre 11 et que l’on mène 2-0 et que ces changements sont faits à 81e minute, je ne me dis pas : mais qu’est-ce qu’il fait? Qu’est-ce qui lui passe par la tête? Je regarde la suite des évènements, je vois un but d’Aholou un peu bizarroïdes où c’est un peu plus la faute de Pau Lopez que de Tudor. Et le deuxième, ce n’est ni la faute de l’un ou de l’autre, c’est un but qui vient d’ailleurs ! C’est facile de tirer sur l’ambulance Tudor, je trouve cela un peu facile de refaire le match et de dire qu’il a fait une bêtise. Là où il s’est trompé, c’est dans sa conférence de presse d’après-match quand il dit que son équipe est victime d’injustice sur le carton rouge. Quand on revoit les images, il y a bien anéantissement d’une occasion nette. » Eric Huet – Source : Europe 1 (13/03/23)

Tudor fustige l’arbitrage !

» Je suis triste car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longue balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Mattéo et et Eric. On prend ce point et maintenant on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. « Igor Tudor – Source : Prime Video (12/03/2023)