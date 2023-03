OM : « C’est le moment de lancer Vitinha »

Consultant sur RMC, Kevin Diaz s’est exprimé sur l’intégration de Vitinha dans le onze de l’Olympique de Marseille. Il aimerait le voir un peu plus souvent jouer dans l’équipe d’Igor Tudor.

L’Olympique de Marseille va jouer ce dimanche soir face au Stade de Reims. Une chance de voir Vitinha titulaire? Vraisemblablement, le coach attend qu’il intègre mieux ses préceptes de jeu avant de le lancer. Kevin Diaz, consultant sur RMC, est impatient de voir le Portugais jouer dans cette attaque.

🇵🇹 Kévin Diaz donne sa position sur l’intégration de Vitinha dans le onze marseillais. 🎤 « Il pourrait jouer un petit peu plus, je pense que c’est le moment de le lancer [..] Mais il doit apprendre les préceptes de Tudor. » pic.twitter.com/QrgpbemWBZ — After Foot RMC (@AfterRMC) March 18, 2023

Il pourrait jouer un petit peu plus, ne serait ce que rentrer — Diaz

« Je pense que c’est le moment de lancer Vitinha. Maintenant, Lionel (Charbonnier, ndlr) a été entraîneur. Igor Tudor est un bon entraîneur et ça, c’est quelque chose qui est sûr. C’est à dire que si Igor Tudor ne titularise pas Vitinha, c’est parce qu’il estime que ce n’est pas la meilleure option aujourd’hui pour l’Olympique de Marseille. Et ça, il faut le respecter puisque c’est lui qui n’est pas sûr. Là où il s’est trompé, c’est peut être la première fois. Il l’a titularisé alors qu’il venait à peine d’arriver. Du coup, je pense en effet qu’il a appris et qu’il s’est dit, bon, je vais laisser Alexis Sanchez parce qu’on a des certitudes avec lui devant. Mais je crois qu’il pourrait jouer un petit peu plus, ne serait ce que rentrer. Non pas dans les 10 dernières minutes, mais à 20, 25, 30 minutes de la fin d’un match. Après moi, je l’ai dit, je le répète, je ne vais pas mentir. Ce n’est pas le joueur que j’ai vu le plus joué. Braga, c’est pas l’équipe que je suis le plus. Maintenant, quand ce président dépense autant d’argent pour un joueur, je pense que c’est qu’il a énormément de qualités. Et de toute façon, quand tu marque quinze buts en championnat portugais, quand tu joues dans une équipe comme Braga qui est vraiment une des meilleures équipes portugaises depuis trois ou quatre ans, incontestablement, c’est que tu as des qualités. Maintenant, est ce que ces qualités sont à mettre en parallèle avec ce que tu peux demander à un attaquant qui joue en Ligue 1, c’est à dire un Terem Moffi, qui était l’autre option qui lui est très puissant, qui connaît déjà le championnat ? Tu sais que c’est un joueur qui va là, qui va traîner son adversaire avec lui. Vitinha, ça a a l’air d’être un joueur un peu plus fin et il faut qu’il apprenne aussi les préceptes d’Igor Tudor et de son Olympique de Marseille. Maintenant, j’espère quand même et je pense que si Tudor à l’occasion, on va voir plus souvent Vitinha à la pointe de l’attaque marseillaise. » Kevin Diaz – Source : RMC (18/03/23)