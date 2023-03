OM: Gigot vient à la rescousse de l’un de ses coéquipiers !

Absent depuis plusieurs matchs suite à une blessure, Samuel Gigot devrait retrouver sa place dans le onze face à Reims ce dimanche. Présent en conférence de presse, il a été interrogé sur le niveau de son coéquipier Leonardo Balerdi…

Gigot de retour de blessure devrait retrouver sa place dans le onze, surtout que Balerdi est suspendu pendant 2 matchs. L’Avignonnais est d’ailleurs revenu sur les critiques vis-à-vis de son coéquipier argentin en conférence de presse :

C’est un vrai guerrier– Gigot

« C’est un vrai guerrier, il n’a jamais rien lâché et il va se relever de cette épreuve encore. Il va se relever, je n’en doute pas. » Samuel Gigot— Source: Conférence de presse (17/03/23)

« Les mots (entre lui et Balerdi) restent privés. C’est un vrai guerrier, il n’a jamais rien lâché et il va se relever de cette épreuve encore. Il va se relever, je n’en doute pas. » confie Samuel Gigot.⚽ pic.twitter.com/EV3M9p7OOc — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) March 17, 2023

L’OM n’aurait pas refusé 20 Millions d’euros pour Balerdi

À LIRE AUSSI : OM : Di Meco trouve que l’on n’a pas fait de cadeau à ce flop du mercato !

» Il y a des joueurs qui arrivent à faire des grandes carrières parce qu’ils ont des supers agents. Si Bologne voulait recruter Balerdi lors du mercato hivernal, je trouve que cela correspond au joueur. Sans faire offence à Bologne, c’est un club moyen du championnat Italien mais quand j’entend que l’Ajax voulait mettre 20 millions d’euros sur Balerdi j’ai du mal à y croire. L’Ajax d’Amsterdam est un club calibré pour la Ligue des Champions. Je ne pense pas que l’OM aurait refusé 20 millions d’euros si l’offre était arrivée sur la table. En tant que joueur, évoluer à l’Ajax, disputer la Ligue des champions tous les ans, c’est une opportunité incroyable. C’est un club mythique au Pays-Bas. Certains des plus grands joueurs du monde ont évolué là-ba. On essaye peut-être de se débarrasser de Balerdi. J’ai du mal à croire à un véritable intérêt de l’Ajax. Je ne suis pas certain qu’il y ait eu une véritable proposition pour Balerdi à 20 millions d’euros, ce serait trop beau. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (14/03/2023)