OM : C’est qui le patron ? C’est Aguerd !

L’OM s’est imposé 4-0 face à l’Ajax en Ligue des Champions. Une victoire importante lors de la 2e journée de la grande coupe d’Europe. Voici la note et l’appréciation de Nayef Aguerd lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.
L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne en infligeant un 4-0 à l’Ajax Amsterdam après une défaite frustrante à Madrid. Les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement pris le contrôle du match grâce à un doublé d’Igor Paixao, auteur de ses deux premiers buts sous le maillot marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang, très inspiré, s’est mué en passeur décisif à deux reprises avant d’inscrire lui-même le quatrième but en seconde période. Entre-temps, Mason Greenwood avait marqué son premier but en Ligue des champions avec l’OM, profitant d’une erreur défensive adverse. Totalement dépassé, l’Ajax a offert trop d’espaces et s’est fait punir par l’efficacité marseillaise. À la pause, les Phocéens menaient déjà 3-0, tuant pratiquement tout suspense.
En seconde période, les Néerlandais ont tenté de réagir mais n’ont jamais réussi à contourner un bloc marseillais solide. Geronimo Rulli, vigilant dans ses cages, a repoussé les quelques occasions adverses et a contribué à préserver le clean sheet. Aubameyang a parachevé la démonstration phocéenne avec une réalisation pleine de sang-froid, confirmant sa grande forme du moment. Même si la possession a légèrement penché en faveur de l’Ajax (52 %), c’est bien l’OM qui a affiché la plus grande maîtrise collective et l’efficacité offensive. Cette large victoire permet à Marseille de remonter à la septième place du groupe et de prendre confiance après des résultats européens compliqués par le passé. L’Ajax, lui, s’enfonce et occupe désormais l’avant-dernière place, confirmant ses difficultés actuelles.
A lire : OM – De Zerbi : “c’était presque la perfection”
La note de Nayef Aguerd : 7.5 / 10
Le patron est arrivé 😉 pic.twitter.com/XEjoy5eQKY
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2025
Son appréciation
Véritable patron de la défense, le Marocain a une nouvelle fois livré une prestation de haut niveau. Aligné d’abord dans l’axe avec Medina et Pavard, il a parfaitement dirigé l’arrière-garde marseillaise, multipliant les interventions rassurantes. Sa relance plein axe et rasante pour Aubameyang sur l’action du premier but (6e) est un modèle du genre, cassant deux lignes adverses d’un geste inspiré. Quelques récupérations hautes spectaculaires (9e, 22e) ont également mis l’OM dans le sens de la marche. Repositionné côté gauche après la sortie de Medina (36e), il a poursuivi son travail de patron, donnant de la voix et guidant ses partenaires. Certes, un petit oubli sur un coup franc où il laisse Klaassen filer dans son dos (56e), mais sans conséquence. Un nouveau match référence, qui confirme son excellente adaptation à l’OM et son statut grandissant de boss défensif.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Élément central de la charnière en début de match, avec Medina à sa gauche et Pavard à sa droite, il a brillamment dirigé l’arrière-garde marseillaise. Sa relance plein axe et rasante pour Aubameyang, sur l’action de l’ouverture du score de l’OM, est magnifique (6e), il casse deux lignes adverses par son inspiration. Quelques récupérations hautes spectaculaires (9e, 22e). Décalé sur la gauche après la sortie de Medina (36e), pour installer Egan-Riley dans les meilleures conditions.
|Note de La Provence
|7/10
|
Le nouveau boss de la défense olympienne, une semaine après son match de patron dans le Clasico, a récidivé au Vel’. Solide comme un roc dans sa surface et aux abords, il claque surtout une passe parfaite de 40 mètres pour “Auba”, à l’origine de l’ouverture du score (6).
|Note de Maxifoot
|7/10
|Le Marocain confirme son excellente adaptation à l’Olympique de Marseille. Rassurant dans ses interventions, le défenseur central a régulièrement pris le meilleur sur ses adversaires et a été bon en jouant vers l’avant. Sur l’action de l’ouverture du score, il a été l’auteur d’une belle relance longue dans l’axe pour Aubameyang, qui a ensuite lancé Paixao. Solide.
|Note de FootMercato
|6/10
|L’ex-joueur du Stade Rennais confirme qu’il est en train de devenir le patron de cette défense. Très sérieux dans ce qu’il entreprenait en première mi-temps, le joueur de 29 ans s’est efforcé à relancer entre les lignes pour faire avancer le jeu. Forcément, cette prise de risque lui a coûté 7 ballons perdus mais le bénéfice est plus important. Il est à l’avant-dernière passe sur le premier but de Paixao (6e), celui qui libère tout le monde. En plus de ça, il donne de la voix et rassure. Un petit relâchement tout de même sur ce coup-franc où il oublie Klaassen dans son dos au second poteau (56e). Averti (88e).