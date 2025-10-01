OM : C’est qui le patron ? C’est Aguerd !

L’OM s’est imposé 4-0 face à l’Ajax en Ligue des Champions. Une victoire importante lors de la 2e journée de la grande coupe d’Europe. Voici la note et l’appréciation de Nayef Aguerd lors de cette rencontre disputée au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne en infligeant un 4-0 à l’Ajax Amsterdam après une défaite frustrante à Madrid. Les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement pris le contrôle du match grâce à un doublé d’Igor Paixao, auteur de ses deux premiers buts sous le maillot marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang, très inspiré, s’est mué en passeur décisif à deux reprises avant d’inscrire lui-même le quatrième but en seconde période. Entre-temps, Mason Greenwood avait marqué son premier but en Ligue des champions avec l’OM, profitant d’une erreur défensive adverse. Totalement dépassé, l’Ajax a offert trop d’espaces et s’est fait punir par l’efficacité marseillaise. À la pause, les Phocéens menaient déjà 3-0, tuant pratiquement tout suspense.

En seconde période, les Néerlandais ont tenté de réagir mais n’ont jamais réussi à contourner un bloc marseillais solide. Geronimo Rulli, vigilant dans ses cages, a repoussé les quelques occasions adverses et a contribué à préserver le clean sheet. Aubameyang a parachevé la démonstration phocéenne avec une réalisation pleine de sang-froid, confirmant sa grande forme du moment. Même si la possession a légèrement penché en faveur de l’Ajax (52 %), c’est bien l’OM qui a affiché la plus grande maîtrise collective et l’efficacité offensive. Cette large victoire permet à Marseille de remonter à la septième place du groupe et de prendre confiance après des résultats européens compliqués par le passé. L’Ajax, lui, s’enfonce et occupe désormais l’avant-dernière place, confirmant ses difficultés actuelles.

La note de Nayef Aguerd : 7.5 / 10

Le patron est arrivé 😉 pic.twitter.com/XEjoy5eQKY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2025

Son appréciation

Véritable patron de la défense, le Marocain a une nouvelle fois livré une prestation de haut niveau. Aligné d’abord dans l’axe avec Medina et Pavard, il a parfaitement dirigé l’arrière-garde marseillaise, multipliant les interventions rassurantes. Sa relance plein axe et rasante pour Aubameyang sur l’action du premier but (6e) est un modèle du genre, cassant deux lignes adverses d’un geste inspiré. Quelques récupérations hautes spectaculaires (9e, 22e) ont également mis l’OM dans le sens de la marche. Repositionné côté gauche après la sortie de Medina (36e), il a poursuivi son travail de patron, donnant de la voix et guidant ses partenaires. Certes, un petit oubli sur un coup franc où il laisse Klaassen filer dans son dos (56e), mais sans conséquence. Un nouveau match référence, qui confirme son excellente adaptation à l’OM et son statut grandissant de boss défensif.

