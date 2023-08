OM : « C’est un joueur de classe mondiale »

Arraché à Angers par l’Olympique de Marseille pour 8 millions d’euros, les supporters n’ont pas pu encore profité d’Azzedine Ounahi. Absent pendant plusieurs mois à cause d’une fracture à l’orteil, le Marocain est de retour. Nacer Larguet, qui l’a connu à l’Académie Mohamed VI, est revenu sur le joueur.

Les Marocains sont de retour au Vélodrome. Si l’entrée d’Harit a été forte en émotion après sa grosse blessure de l’année dernière, un autre de ses compatriotes a fait son retour plus discrètement. Blessé à un orteil après un match contre le Brésil, Azzedine Ounahi n’avait pas pu véritablement lancer son histoire à l’OM. Mais maintenant, l’ancien Angevin est là et compte bien apporter à l’Olympique de Marseille cette saison.

À LIRE AUSSI : OM : L’objectif d’Ounahi est clair !

« Ounahi ne doit pas perdre patience »

💬 Nasser Larguet : « Si jamais Azzedine Ounahi n’est pas dans le onze à l’OM, il ne faut pas qu’il perde patience. Il est encore très jeune, il a déjà montré que c’était un joueur de classe mondiale lors de la Coupe du Monde. » Onze Mondial | #TeamOM #OMFamily pic.twitter.com/R8Z4VqDyJq — Peuple Olympien (@peupleolympien) August 5, 2023

Mais une question peut se poser. Est-ce qu’Ounahi pourra faire sa place sous les ordres du coach Marcelino ? Nacer Larguet qui a connu la révélation de la dernière coupe du Monde très jeune est revenu sur la capacité du joueur à s’imposer cette saison à l’OM dans les colonnes d’Onze Mondial.

« Tout dépend de la façon de travailler de Marcelino et de lui-même. Si jamais Azzedine Ounahi n’est pas dans le onze, il ne faut pas qu’il perde patience. Il est encore très jeune, il a déjà montré que c’était un joueur de classe mondiale lors de la Coupe du Monde. Il est largement capable de reproduire ses énormes performances passées à l’OM. », explique l’ancien directeur de la formation olympienne.

« C’est un super relayeur »

Pour l’instant, Azzedine Ounahi a surtout été utilisé sur le côté par Marcelino notamment lors du dernier match de préparation contre le Bayer Leverkusen. Et même s’il pourrait s’imposer à ce poste grâce à sa qualité technique son poste de prédilection reste le milieu de terrain dans l’axe, que ce soit en 10, en 8 ou en 6. Pour le spécialiste de la formation, son poste est tout trouvé :

« Pour moi, Azzedine Ounahi est un super relayeur avec une très bonne faculté à finir. Il est tout le temps capable de trouver la dernière passe et éliminer quand le jeu est bloqué. Il a une telle intelligence de jeu que même dans la récupération de balle, il est très utile. C’est un garçon qui sent et qui lit très bien le jeu. C’est un faux lent, il donne l’impression de ne pas aller vite. Mais détrompez-vous, il est capable d’enchaîner rapidement et de prendre de la vitesse. »

Des louanges qui concordent avec la déclaration de Luis Henrique qui avait découvert le joueur à la suite d’un Maroc-Espagne en coupe du Monde. « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8 marocain. Oh mon Dieu, d’où vient ce garçon ? Il a très bien joué, il m’a surpris ».

😂 « Madre mia de dónde sale ese muchacho »

🇲🇦 Luis Enrique choqué par le niveau de Azzedine Ounahi ! pic.twitter.com/73zt0Br0cE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2022

À LIRE AUSSI : OM : Le petit pont d’OUNAHI SUR HARIT à l’entrainement !

Un joueur de plus qui pourrait prétendre à une place pour ce poste qui ne manque pas de prétendants avec Kondogbia, Guendouzi, Rongier, ect … Mais peu importe sa position, l’OM aura besoin d’un grand Ounahi cette saison pour atteindre ses objectifs.