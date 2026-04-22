OM : “C’est un truc à essorer les joueurs” !

Après un nouveau revers en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a choisi d’instaurer une mise au vert à la Commanderie. Une décision forte qui suscite des réactions, notamment celle de Benoît Costil sur RMC, très critique quant à ses effets sur les joueurs.

Une mesure disciplinaire qui interroge

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Dans un contexte délicat marqué par des résultats irréguliers en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a décidé de placer son groupe en mise au vert à la Commanderie. L’objectif affiché est clair : resserrer les liens et remobiliser l’effectif après une contre-performance récente.

Ce type de décision, régulièrement utilisé dans le football professionnel, vise à renforcer la concentration des joueurs en les isolant de leur environnement habituel. Toutefois, son efficacité continue de diviser observateurs et anciens professionnels.

Benoît Costil pointe un risque physique et mental

Invité sur RMC, Benoît Costil a livré une analyse sans détour sur cette pratique. L’ancien gardien des Girondins de Bordeaux s’appuie sur son expérience personnelle pour remettre en question la pertinence de la mise au vert dans un moment de tension sportive. « La mise au vert à la Commanderie ? C’est dangereux. C’est un truc à essorer les joueurs. C’est une manière de le contrôler. Ce qui est fou c’est que c’est très fréquent dans les clubs. Je l’ai connu sur une année en Italie, c’était terrible. Et vous êtes encore plus rincés. C’est même plus une punition ? C’est ça. »

Par ces propos, Costil met en avant les conséquences potentielles sur l’état physique et mental des joueurs. Selon lui, loin d’apporter une solution, ce type de gestion pourrait accentuer la fatigue et la pression au sein du vestiaire.

Alors que l’OM cherche à relancer sa dynamique en championnat, cette sortie médiatique illustre les débats persistants autour des méthodes utilisées pour gérer les périodes de crise dans les clubs de football professionnel.