OM : cet agent dénonce la gestion de Pablo Longoria et ses “269 mouvements”

Invité de l’émission L’After Foot sur RMC, l’agent Yvan Le Mée a livré une analyse très critique de la politique sportive de l’OM sur les cinq dernières années. Sans détour, il a pointé une sous-performance globale du club marseillais au regard des investissements réalisés.

Une gestion sportive vivement remise en cause

A lire : Mercato OM: Il rêve de revenir à Marseille comme directeur sportif…

Lors de son intervention sur RMC, Olympique de Marseille a été au cœur des critiques formulées par Yvan Le Mée. L’agent de joueurs a ciblé la période correspondant à la présidence de Pablo Longoria, évoquant une stratégie inefficace malgré des moyens financiers conséquents.

« Je regrette mais si aujourd’hui à l’Olympique de Marseille, on n’est pas capables de faire des joueurs à 10-15 M€, qui vont à Benfica, qui vont dans des clubs qui savent travailler… Il y a 70 000 personnes au stade, une ville magnifique dans laquelle habiter, il y a une histoire, il y a de quoi payer les salaires… Les ratés à l’OM ? Les dirigeants ne travaillent pas. Mehdi (Benatia) a fait beaucoup de bien, mais là je parle d’un cycle de cinq ans, avec (Pablo) Longoria. (…) L’OM a fait 269 mouvements, a dépensé 600 M€, pour avoir vendu 350 M€. Et l’OM perd 100 M€ sur son bilan (saison 2024-2025). Et l’OM est en Ligue des Champions deux fois sur cinq ans. Les dirigeants s’en vont, car ils se sont trompés. Donc il vaut mieux prendre moins de joueurs, avoir 15 scouts qui vont regarder les matchs, plus l’ordinateur pour la data, plus des dirigeants qui ont l’expérience pour éviter de faire des bêtises au moment de prendre un joueur. Là, l’OM a pris des joueurs comme on prend des pains au chocolat. Et à la fin, voilà la situation. Avec l’argent dépensé, l’OM aurait dû gagner une Europa League ces dernières années. Ou l’OM devrait avoir un niveau de jeu comme celui de Naples. »

Des chiffres qui interrogent sur la stratégie de l’OM

Au-delà du ton employé, les chiffres avancés interpellent. Sur cinq saisons, l’OM aurait multiplié les mouvements sur le marché des transferts, avec un volume important d’achats et de ventes. Cette rotation élevée de l’effectif est régulièrement pointée comme un frein à la stabilité sportive.

La comparaison avec des clubs structurés comme Benfica ou Naples souligne également un déficit perçu en matière de valorisation des joueurs et de continuité dans le projet sportif. Malgré deux qualifications en Ligue des Champions, le bilan global reste jugé insuffisant par certains observateurs.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte où la politique de recrutement de Pablo Longoria est régulièrement débattue, notamment sur sa capacité à conjuguer performance sportive et équilibre économique.