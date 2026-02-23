OM – Cet ancien adjoint est cash : “la crise est globale !”

Dans un entretien accordé au quotidien La Provence, l’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant, s’est livré sur la crise profonde qui touche l’Olympique de Marseille. Il souligne les dysfonctionnements actuels, tout en espérant que la réception de Lyon puisse relancer la saison marseillaise.

Un constat sévère sur la crise à l’OM

Pour Ghislain Printant, qui a été l’adjoint de Jean-Louis Gasset la saison dernière à l’Olympique de Marseille, la difficulté actuelle du club phocéen n’est pas simplement conjoncturelle : « La crise est globale, ça tremble à tous les niveaux, notamment la direction », explique-t-il dans La Provence.

Printant rappelle que l’équipe avait été construite pour « titiller le Paris-Saint-Germain » et qu’il est compréhensible que les supporters soient profondément déçus par l’écart entre les ambitions et les résultats actuels.

Il insiste notamment sur le manque de sérénité au sein du groupe et l’instabilité structurelle, pointant des remous qui existent « même quand ça va très bien ».

Espoir avant OM – Lyon et l’enjeu du stage

Dans son analyse, l’ancien technicien souligne que l’OM, actuellement en difficulté en Ligue 1, manque encore de cohésion : « Cette équipe ne se connaît pas totalement », affirme-t-il, évoquant les mouvements récents du mercato hivernal et l’arrivée d’un nouvel entraîneur à Marseille.

Printant place beaucoup d’espoir dans le stage de préparation prévu à Marbella, estimant que ce séjour doit permettre au groupe de se « découvrir » et de progresser ensemble.

Malgré la situation délicate du club, il voit un tournant possible : « En revanche, si par bonheur l’OM vient à l’emporter contre Lyon dimanche prochain, la saison peut basculer. »

À un peu plus d’un quart de la saison encore à jouer, l’enjeu de cet Olympico est majeur pour le club marseillais, qui reste sous pression après des résultats en championnat en dessous des attentes.