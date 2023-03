OM : Cet ancien coach détruit ceux qui critiquent Balerdi !

Les joueurs de l’Olympique de Marseille en ont pris pour leur grade sur les réseaux sociaux et dans les médias après l’élimination en Coupe de France face à Annecy. Une nouvelle vague de soutien arrive pour prendre leur défense !

L’Olympique de Marseille a été éliminé de la Coupe de France par Annecy, équipe qui évolue en Ligue 2 cette saison. Pour beaucoup, cette défaite aux tirs au but est dû aux mauvaises performances de la défense et Leonardo Balerdi en a été la première victime. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, certains tentent de tempérer un peu ces prises de position. C’est notamment le cas de Bernard Casoni qui a pris la défense de certains joueurs dans les colonnes de La Provence ce dimanche.

Réduire les problèmes défensifs de l’OM à Balerdi, c’est le degré zéro de l’analyse — Casoni

« On connaît les limites de Balerdi, on voit ses erreurs, mais réduire les problèmes défensifs de l’OM à Balerdi, c’est le degré zéro de l’analyse. Guendouzi? Je le trouve émoussé. Comme il est une pièce maîtresse de l’équipe, le pressing des Olympiens est forcément moins efficace. Une erreur de marquage est évidemment visible, mais un cadrage en retard de sa part est tout aussi préjudiciable. » Bernard Casoni – Source : La Provence (05/03/23)

Dégueulasse d’avoir une tête de turc– Rothen

Auteur du tir au but raté dans la mort subite, Léonardo Balerdi est sous le feu des critiques. Pour le défendre il est mis en avant qu’il est un jeune joueur, comme l’a expliqué Jérôme Rothen au micro de RMC :

« Je trouve ça dégueulasse d’avoir une tête de turc. Ce n’est pas la première fois que les Marseillais s’en prennent à Balerdi. Tout le monde ressort ses mauvaises performances, mais c’est l’un des joueurs les plus utilisés par Tudor cette saison. Pour avoir fait autant de matchs à l’OM cette saison, c’est qu’il a quand même des qualités. Il a de la régularité. Il est très pro, il a une hygiène de vie niquel. Après, il reste un jeune joueur. Balerdi peut encore progresser. Je ne dis pas que c’est un joueur incroyable, il a des lacunes. Il est fautif sur les buts, il a raté son tir au but, mais il ne faut pas jeter tout le reste à la poubelle. Balerdi n’est pas LE fautif. Dans les grands clubs, il y a toujours une tête de turc. Il faut arrêter avec ça. Balerdi, on ne lui demande pas de faire des passes décisives, il doit être hargneux et bon dans les duels. Parfois, il est dépassé. Mais on oublie ses bons matchs. Il y a d’autres joueurs à critiquer avant Balerdi. » Jérôme Rothen— Source: RMC (04/03/23)