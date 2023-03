OM : Génésio craint les Marseillais pour une raison bien précise !

Igor Tudor et ses joueurs affrontent ce dimanche le Stade Rennais en Ligue 1. Bruno Génésio a de grosses inquiétudes concernant cette rencontre !

Ce dimanche a lieu un match très important en Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Les deux équipes prétendent à une place sur le podium et vont s’affronter lors de cette 26e journée. Pour Bruno Génésio, le coach du club breton, il faut se méfier des Marseillais malgré cette défaite face à Annecy en Coupe de France.

Ils ont des certitudes, un plan de jeu bien identifié — Génésio

« On connaît tous l’importance de ce match. Ça peut nous relancer ou nous éloigner de la deuxième place. Je sais que Marseille va réagir. Cette formation a les ressorts nécessaires pour venir à Rennes avec des ambitions. Ils ont des certitudes, un plan de jeu bien identifié. Lorsque vous connaissez une grosse déception, ça peut créer une perte de confiance, on verra. On s’attend de toute façon à un match très intense face à eux. » Bruno Génésio – Source : Conférence de presse (03/03/23)

On ne sera pas là pour faire de cadeaux — Bourigeaud

De son côté, son joueur Benjamin Bourigeaud veut se concentrer sur le jeu du Stade Rennais avant de penser à celui proposé par l’Olympique de Marseille.

« Ils vont essayer de réagir assez rapidement. Nous on est concentrés sur nous-mêmes, on a beaucoup travaillé cette semaine sur ce qu’il y avait à faire pour essayer de les mettre en difficulté. Ce sera à nous de mettre le troisième coup s’il faut mettre le troisième coup. C’est sûr qu’ils sortent d’une semaine assez compliqué. Mais on ne sera pas là pour faire de cadeaux, surtout à domicile. Ils ont un pressing assez intense, des joueurs qui font beaucoup d’efforts. Il va falloir sortir assez rapidement de leur premier pressing et essayer de jouer de notre jeu, aller de l’avant. On a beaucoup travaillé cette semaine de façon tactique, beaucoup analysé les choses aussi. On essayera de tout mettre en œuvre pour espérer une victoire. (…) La pression avant de jouer l’OM ? Non je pense que c’est une pression positive. On joue à domicile, on aura tous nos supporters avec nous. On a bien travaillé cette semaine, on a fait de très bonnes choses à l’entraînement. Maintenant il va falloir reproduire ce genre de choses le week-end en match. C’est ce qui fait notre quotidien. Donc oui, c’est un match capital pour la suite de notre saison, mais moi j’ai plus envie de le prendre sur le fait qu’on a un gros coup à faire aujourd’hui pour pouvoir se rapprocher des premières places. » Benjamin Bourigeaud – source : Conférence de presse / Site officiel du SR (03/03/2023)