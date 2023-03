OM : « On n’avait qu’une envie : bouffer l’adversaire ! »

Le coach Igor Tudor a su retourner les avis après les sifflets du Vélodrome. Jérémy Morel explique ce qui a réussi à le séduire cette saison.

L’Olympique de Marseille a dû remplacer Jorge Sampaoli à l’été 2022. C’est Igor Tudor qui est arrivé sur le banc marseillais, choisi par Pablo Longoria. Le président a fait confiance à son entraîneur malgré les réticences des supporters lors de la préparation de la saison et quelques soucis en interne.

C’est une force de ne pas déroger à ses principes, et c’est sa principale qualité — Morel

Finalement, le projet semble séduire tout le monde malgré une « faute professionnelle » en Coupe de France. Jérémy Morel a répondu aux questions de La Provence ce mardi et s’est dit emballé par ce que propose le coach croate. Il y voit une similitude avec Marcelo Bielsa !

« Je retrouve beaucoup de similitudes avec Bielsa justement. Il me rappelle Marcelo. Pour être honnête, je ne le connaissais pas du tout et, forcément, il y avait un peu de réticence au départ. Mais il faut laisser aux gens le temps de faire leurs preuves. Il n’y a que les résultats qui parlent. Tudor n’a pas eu peur de défier pas mal d’éléments, comme les supporters ou les cadres du groupe. Il faut oser le faire. Je pense que c’est une force de ne pas déroger à ses principes, et c’est sa principale qualité. Quand on voit l’OM jouer, aller de l’avant, avoir toujours envie, ça me rappelle la saison Bielsa. Quand on rentrait sur le terrain, on n’avait qu’une envie : avoir le ballon et bouffer l’adversaire. C’est une sensation qu’il a réussi à nourrir au quotidien dans la tête des joueurs. Et quand tu arrives le week-end, tu as la dalle » Jérémy Morel – Source : La Provence (07/03/23)

Tudor a vraiment des tas de points communs avec Bielsa

« Du jeu direct, des principes forts avec lesquels on ne transige pas, des occasions, des risques plus que de la sécurité, du marquage individuel de malade, pour moi Tudor est l’entraîneur le plus Bielsiste que l’on ait eu depuis Bielsa. Et de loin. La volonté d’aller vite vers l’avant, l’utilisation des ailes et la présence en masse dans la surface, l’importance de la dimension physique et de la gestion des temps faibles, vraiment des tas de points communs avec Bielsa. Bien sûr qu’il y a des différences tactiques assez flagrantes, on est très très loin du copié/collé mais dans le ressenti, il y a quelque chose de similaire. Il y a eu une excitation, je sais que je ne vais pas m’ennuyer quand je me mets devant l’OM. Il y a un parti pris clair, comme avec Sampaoli, sauf qu’avec Tudor il est plus dans le risque moins dans le contrôle. Et ça fonctionne ! Je viens au stade pour voir l’Olympique de Marseille avoir plus d’occasions que son adversaire. Il y a beaucoup d’allergique aux stats mais elles existent et selon les expected goals, l’OM de Tudor en Ligue 1 a produit 12 fois sur 15 plus d’occasions, de danger que son adversaire dans le match.“Nanana les stats, ça veut rien dire, ce qui compte c’est le résultat final !” » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille