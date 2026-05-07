OM : cet ancien joueur s’inquiète “j’ai peur que McCourt s’impatiente et se décourage…”

Alors que l’OM traverse une période délicate en cette fin de saison de Ligue 1, les inquiétudes grandissent autour du projet porté par Frank McCourt. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien défenseur marseillais Jacky Bonnevay a livré une analyse lucide et préoccupée de la situation olympienne.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, passé par le club entre 1985 et 1987, ne cache pas sa surprise face à la trajectoire prise par l’équipe cette saison. Alors que le recrutement estival avait suscité un certain optimisme, les résultats récents ont plongé le club dans une dynamique négative, loin des ambitions affichées en début d’exercice.

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Jacky Bonnevay surpris par la tournure de la saison de l’OM

Dans les colonnes de La Provence, Jacky Bonnevay a évoqué son incompréhension devant les difficultés rencontrées par l’OM : « C’est plus compliqué que je ne l’aurais imaginé en début de saison, le recrutement me semblait cohérent. C’est alarmant. S’il y avait une méthode miracle, on l’appliquerait. »

L’ancien technicien pointe notamment le manque de continuité dans les performances marseillaises. Malgré un effectif jugé compétitif sur le papier, le club phocéen alterne entre prestations encourageantes et contre-performances inquiétantes. « Quand tu fais les choses bien, tu n’es pas sûr de gagner ; quand tu les fais mal, tu es sûr de ne pas gagner. Il faut un minimum de constance et de régularité, absentes de cette équipe. On se partage entre l’espoir et les grosses déceptions. »

Ces déclarations illustrent le climat d’incertitude qui entoure actuellement l’Olympique de Marseille, engagé dans une lutte cruciale pour sécuriser ses objectifs sportifs.

L’inquiétude autour de Frank McCourt grandit

Au-delà du terrain, Jacky Bonnevay s’est également arrêté sur la situation du propriétaire américain Frank McCourt, présent à la tête du club depuis 2016. Selon lui, les investissements consentis depuis plusieurs saisons pourraient finir par peser sur la motivation du dirigeant. « Je me mets à la place de McCourt ; on se prosterne face à ses investissements. Beaucoup de clubs aimeraient avoir un tel propriétaire. J’ai peur qu’il s’impatiente et se décourage. »

Depuis son arrivée, Frank McCourt a régulièrement soutenu financièrement l’OM, avec l’objectif de replacer durablement le club parmi les places fortes du football français et européen. Mais cette nouvelle saison compliquée intervient à un moment important pour le projet marseillais.