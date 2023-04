Lorient OM : Un accord pour Bamba Dieng ou pas ?

L’Olympique de Marseille affronte le FC Lorient ce dimanche avec l’ambition de peut être revenir dans la course au titre avec le PSG et Lens. L’ex olympien Bamba Dieng sera-t-il sur le terrain pour cette rencontre ?

Lors du mercato d’hiver, l’Olympique de Marseille s’est séparé de Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais a retrouvé du temps de jeu à Lorient où il n’arrive pour l’instant pas à s’imposer et enchaîner les buts. Seulement, l’international devrait bien être présent lors du match face à l’OM ce dimanche.

Alors que beaucoup se posaient la question de la présence d’une clause interdisant le buteur à jouer face à l’OM comme il sera le cas pour Isaak Touré à Auxerre, Karim Attab a publié un tweet à ce sujet. En effet, une telle clause n’existerait pas dans le contrat de Dieng puisque ce dernier est transféré et non prêté.

#FCLOM Concernant le match Lorient-OM de dimanche prochain, il semblerait qu’aucun accord n’ait été conclu au sujet de la non-présence de Bamba Dieng contre son ancien club.

Le Sénégalais devrait pouvoir jouer contre l’OM dimanche à 20h45. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) April 4, 2023

En revanche, Abergel qui est également passé par l’OM sera suspendu. Le milieu de terrain a été sanctionné d’un carton rouge lors de la dernière journée de Ligue 1 face au LOSC. Un coup dur pour les Merlus qui perdent là leur capitaine pour le match face à l’OM.

Quel intérêt à court terme de vendre Dieng 10M€ pour le recruter contre le triple de cette somme ?

Dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, notre journaliste Nicolas Filhol donnait son sentiment sur le transfert de l’attaquant international sénégalais durant le mercato hivernal : « Il y a des chances pour que Dieng fasse un gros match contre l’OM. Il risque de faire parler sa vitesse. On l’a définitivement vendu, il n’y a pas de retour en arrière. Lorsque je vois le niveau de Vitinha et son utilisation, est ce qu’il y avait un intérêt à court terme de vendre Dieng 10 millions pour le recruter contre le triple de cette somme ? Je ne suis pas sûr » explique-t-il avant de poursuivre sur les qualités qu’aurait pu apporter le joueur à l’OM :

Bamba Dieng apportait de la vitesse dans la profondeur. C’est un profil très différent des autres joueurs que l’on a dans l’effectif. On n’a plus ce genre de joueur dans l’équipe. La vitesse et la profondeur, ce ne sont pas les qualités de Vitinha. Je suis un peu sceptique. »

A lire aussi : Mercato ex OM : Un concurrent bientôt dans les pattes de Bamba Dieng?