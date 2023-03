Mercato ex OM : Un concurrent bientôt dans les pattes de Bamba Dieng?

Le FC Lorient a recruté Bamba Dieng lors du mercato d’hiver… Les Merlus seraient à la recherche de renfort dans le secteur offensif et aurait même coché le nom d’un buteur pour cet été !

L’Olympique de Marseille a vendu Bamba Dieng à Lorient lors du mercato d’hiver. L’attaquant sénégalais a eu pas mal de temps de jeu mais n’a pas été d’une grande efficacité devant le but pour le moment. De quoi dissuader les dirigeants lorientais de lui faire confiance pour la saison prochaine? D’après les informations de Jeunes Footeux, le buteur risque d’avoir de la concurrence, et ce dès cet été !

Le FC Lorient veut un nouvel attaquant !

En effet, le média affirme que le FC Lorient lorgne sur un attaquant après avoir vendu Terem Moffi à l’OGC Nice. Le club souhaiterait récupérer le buteur d’Aberdeen, Bojan Miovsk. Evalué à 4 millions d’euros, le Macédonien évolue dans le championnat écossais et a déjà marqué 15 buts en 29 matchs de championnat depuis le début de la saison. Des statistiques qui semblent séduire les Bretons !

A LIRE AUSSI : Mercato OM: « Prolonger Guendouzi pour mieux le vendre? »

Vitinha n’a pas les qualités de percussion de Bamba Dieng

« Il y a des chances pour que Dieng fasse un gros match contre l’OM. Il risque de faire parler sa vitesse. On l’a définitivement vendu, il n’y a pas de retour en arrière. Lorsque je vois le niveau de Vitinha et son utilisation, est ce qu’il y avait un intérêt à court terme de vendre Dieng 10 millions pour le recruter contre le triple de cette somme ? Je ne suis pas sûr. Bamba Dieng apportait de la vitesse dans la profondeur. C’est un profil très différent des autres joueurs que l’on a dans l’effectif. On n’a plus ce genre de joueur dans l’équipe. La vitesse et la profondeur, ce ne sont pas les qualités de Vitinha. Je suis un peu sceptique. » Nicolas Filhol – Football Club de Marseille (27/03/2023)