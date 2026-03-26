OM : Cet international français désigne le Vélodrome comme la meilleure ambiance de France !

Invité de la chaîne Twitch d’ESN Media en début de semaine, Jules Koundé a livré un avis sans détour sur les ambiances de Ligue 1. L’international français a placé le stade de l’OM au sommet, confirmant une réputation déjà solidement ancrée.

Une reconnaissance claire pour l’OM et le Vélodrome

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Interrogé sur la meilleure ambiance en France, Olympique de Marseille a été spontanément cité par Jules Koundé, aujourd’hui joueur du FC Barcelona. « La meilleure ambiance en France où j’ai joué ? En vrai, c’est Marseille », a-t-il affirmé lors de cet entretien diffusé sur Twitch.

Le défenseur international, formé aux Girondins de Bordeaux, a ainsi mis en avant l’atmosphère unique du Stade Vélodrome, régulièrement saluée pour son intensité. Cette déclaration s’inscrit dans un consensus largement partagé en Ligue 1, où l’enceinte marseillaise est souvent considérée comme une référence en matière de ferveur populaire.

Un avis qui s’inscrit dans la continuité

Ce positionnement de Jules Koundé n’est pas nouveau. Déjà en septembre 2020, il confiait dans un entretien accordé au média ASFoot : « En France, ça ne va pas faire plaisir aux Bordelais, mais le Vélodrome, c’est quelque chose. Je pense qu’on est tous d’accord pour le dire, c’est spécial. »

Plus récemment, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a lui aussi évoqué l’ambiance du Vélodrome, la classant dans son top 3 en France la semaine dernière. Un nouvel écho qui confirme la place à part de l’antre marseillaise dans le paysage du football français.

Au fil des saisons, l’OM et son public continuent ainsi de s’imposer comme une référence, tant pour les joueurs que pour les observateurs du championnat.