PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Cet international français désigne le Vélodrome comme la meilleure ambiance de France !
OM Actualités

OM : Cet international français désigne le Vélodrome comme la meilleure ambiance de France !

Par Nicolas Filhol -
Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Olympique de Marseille and Olympique Lyonnais at Orange Velodrome on October 29, 2023 in Marseille, France. (Photo by Sylvain Thomas/FEP/Icon Sport)

Invité de la chaîne Twitch d’ESN Media en début de semaine, Jules Koundé a livré un avis sans détour sur les ambiances de Ligue 1. L’international français a placé le stade de l’OM au sommet, confirmant une réputation déjà solidement ancrée.

 

Une reconnaissance claire pour l’OM et le Vélodrome

 

A lire aussi : OM : Lyon attaqué en justice, Du nouveau sur l’avenir de Benatia, le rêve Flamini… les 3 infos fortes du jour

 

Interrogé sur la meilleure ambiance en France, Olympique de Marseille a été spontanément cité par Jules Koundé, aujourd’hui joueur du FC Barcelona. « La meilleure ambiance en France où j’ai joué ? En vrai, c’est Marseille », a-t-il affirmé lors de cet entretien diffusé sur Twitch.

Le défenseur international, formé aux Girondins de Bordeaux, a ainsi mis en avant l’atmosphère unique du Stade Vélodrome, régulièrement saluée pour son intensité. Cette déclaration s’inscrit dans un consensus largement partagé en Ligue 1, où l’enceinte marseillaise est souvent considérée comme une référence en matière de ferveur populaire.

Un avis qui s’inscrit dans la continuité

 

Ce positionnement de Jules Koundé n’est pas nouveau. Déjà en septembre 2020, il confiait dans un entretien accordé au média ASFoot : « En France, ça ne va pas faire plaisir aux Bordelais, mais le Vélodrome, c’est quelque chose. Je pense qu’on est tous d’accord pour le dire, c’est spécial. »

Plus récemment, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a lui aussi évoqué l’ambiance du Vélodrome, la classant dans son top 3 en France la semaine dernière. Un nouvel écho qui confirme la place à part de l’antre marseillaise dans le paysage du football français.

Au fil des saisons, l’OM et son public continuent ainsi de s’imposer comme une référence, tant pour les joueurs que pour les observateurs du championnat.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823